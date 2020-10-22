Найбільша зарплата в Офісі Президента у фахівця з реформ, якого призначив Порошенко: сума
Очільник апарату Офісу Президента Олексій Дніпров отримує найбільшу заробітну плату у відомстві. Його призначив ще п'ятий президент України Петро Порошенко.
Крім цього, Дніпров отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ. Про це заявили у Державному управлінні справами на запит "Української Правди".
Зверніть увагу У "Слузі народу" пропонують відкласти підвищення "мінімалки"
Зарплата. Наприклад, за вересень 2020 року Дніпров заробив більше, ніж будь-хто з керівництва відомства – 113,9 тисячі гривень. При тому, що посадовий оклад чиновника за вересень склав 34,4 тисячі.
Надбавка. До цього ж, керівник апарату отримує сталу надбавку у 40,5 тисячі "за виконання особливо важливої роботи за посадою фахівця з питань реформ". У вересні ця сума складала 36,8 тисячі. За вересень 2020 року сплатив 22,2 тисячі гривень податків.
Керівник Апарату ОП України Олексій Дніпров / Фото з сайту Офісу Президента
Він отримав ще низку надбавок, зокрема:
- за ранг держслужбовця;
- вислугу років;
- роботу в умовах режимних обмежень;
- за відпустку;
- премію;
- перерахунок зарплати за серпень, відповідно до рішення Конституційного Суду.
Зарплати у керівників ОП
Інші працівники керівництва Офісу Президента отримали значно менші зарплати. Наприклад:
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак – 42,6 тисячі гривень.
- Перший заступник Єрмака Сергій Трофімов – 38,99 тисячі гривень.
Заступникам керівника Офісу заплатили такі суми:
- Юрію Костюку – 34,4 тисячі гривень;
- Кирилу Тимошенку – 34,4 тисячі гривень ;
- Андрію Смирнову – 35,1 тисячі гривень;
- Ігорю Жовкві – 42,3 тисячі гривень;
- Роману Машовцю – 41,8 тисячі гривень;
- Юлії Ковалів – 33,7 тисячі гривень);
- Юлії Соколовській – 38,3 тисячі гривень;
- Олегу Татарову – 36,5 тисячі гривень.