Очільник апарату Офісу Президента Олексій Дніпров отримує найбільшу заробітну плату у відомстві. Його призначив ще п'ятий президент України Петро Порошенко.

Крім цього, Дніпров отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ. Про це заявили у Державному управлінні справами на запит "Української Правди".

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Зарплата. Наприклад, за вересень 2020 року Дніпров заробив більше, ніж будь-хто з керівництва відомства – 113,9 тисячі гривень. При тому, що посадовий оклад чиновника за вересень склав 34,4 тисячі.

Надбавка. До цього ж, керівник апарату отримує сталу надбавку у 40,5 тисячі "за виконання особливо важливої роботи за посадою фахівця з питань реформ". У вересні ця сума складала 36,8 тисячі. За вересень 2020 року сплатив 22,2 тисячі гривень податків.



Керівник Апарату ОП України Олексій Дніпров / Фото з сайту Офісу Президента

Він отримав ще низку надбавок, зокрема:

за ранг держслужбовця;

вислугу років;

роботу в умовах режимних обмежень;

за відпустку;

премію;

перерахунок зарплати за серпень, відповідно до рішення Конституційного Суду.

Довідка. Олексій Дніпров також раніше був заступником міністра освіти часів Віктора Януковича – Дмитра Табачника. Тепер він працює в Офісі Президента.

Зарплати у керівників ОП

Інші працівники керівництва Офісу Президента отримали значно менші зарплати. Наприклад:

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак – 42,6 тисячі гривень.

Перший заступник Єрмака Сергій Трофімов – 38,99 тисячі гривень.

Заступникам керівника Офісу заплатили такі суми: