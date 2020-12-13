Урагани, лісові пожежі, повені – усього було вдосталь Циклони стають все потужнішими, а деякі катаклізми можуть обернутися голодом та навіть новою хвилею кліматичної міграції.

Через зміну клімату, стихійні лиха стають все сильнішими та відбуваються все частіше. Урагани, лісові пожежі, повені, зсуви, землетруси, торнадо – світ у 2020 році бачив все. 24 канал зібрав найбільш серйозні природні катастрофи.

Факт Time назвав 2020 рік "найгіршим" в історії людства

Циклони стають "дорожчими"

Лише у первій половині року було зафіксовано понад 200 випадків стихійних лих, пише видання Down to Earth. Це перевищило середній рекорд за 19 років (2000-2019), який складав 185 катастроф. А у 2019, загальна їх кількість зросла щонайменше на 27%.

Збитки чималі – 75 млрд доларів США, згідно з доповіддю страхового гіганта AoN.

Читайте ще Вогонь, вода і вітер: як зміна клімату створює хаос у США

Найдорожчі "в обслуговуванні" тропічні циклони. Вони завдали руйнувань на 270% більше, ніж 19 років до того. Циклон "Амфан" у Бенгальскій затоці обійшовся у 15 млрд доларів США і це рекорд півріччя. Головним чином фінансово втратили Китай та Індія.

Загальні застраховані збитки від природних катаклізмів у першій половині 2020 року склали 30 млрд доларів США. Загинуло 2200 людей офіційно, 60% життів забрали потужні повені. Рік тому, африканські циклони вбили 2900 людей. Кліматологи та спеціалісти по стихійним лихам наголошують, що зміни клімату можуть зробити урагани ще більш потужними.

Далі ми розглянемо найбільші природні лиха у декількох категоріях: лісові пожежі, урагани, повені та землетруси.

Лісові пожежі

Лісові пожежі стали найбільшим стихійним лихом у 2020 році / Фото Science

Це в основному стосувалося (і стосується зараз – 24) Австралії та США, але горів також російський Сибір. На заході Сполучених Штатів, кілька дуже сильних пожеж дійшли від Каліфорнії до штату Вашингон на крайньому північному заході та до Колорадо на сході. 4 млн акрів були спалені, будинки та цілі містечка зникли у вогні. Це удвічі більше, ніж два роки тому.

Один лише Complex Fire у серпні знищив 1 млн акрів – рекорд для Каліфорнії. 31 людина втратила життя. Пандемія коронавірусу значно ускладнила боротьбу з лісовими пожежами та евакуацію мешканців. Восени, у зонах підвищеної небезпеки жило 34 млн людей (Каліфорнія – дуже населений штат – 24).

Тривалі посухи, низька вологість та висока температура створили ідеальні умови для швидкого поширення вогню. Швидкість вітру з поривами сягала 130 км на годину. Загалом, липень 2020 став одним з найбільш спекотних місяців за історію спостережень.

Що стосується Австралії, то у вогні могли знайти свою смерть кілька мільярдів унікальних тварин, серед яких – коали. Події 2019-2020 років тепер відомі як "Чорне літо". Вогонь пройшов 18 млн гектарів. У штаті Вікторія, де розташований Мельбурн, евакуювали 67 тисяч людей. Без жертв теж не обійшлося – 33 австралійця. Ще 445 померли з часом через вдихання диму.

Поки що вчені не пов'язують напряму зміни клімату та лісові пожежі, але "у деяких місцях планети… вже зараз збільшується як вірогідність так і масштаби займань". Приблизно у 2040-х роках, вважає вчена спільнота, черга дійсно дійде до Австралії. Проблема у тому, що на відновлення лісам потрібні сотні років, а сезон небезпеки пожеж збільшився на 18,7%.

Кенгуру на фоні охопленої вогнем будівлі / Фото NYT

Головну роль все ж зіграла спекотна та суха погода, а її викликала максимальна різниця температур на заході та сході Індійського океану (так званий Індоокеанський діполь – 24). 22% покритих рослинністю земель у світі – пожежонебезпечні, кажуть австралійські дослідники. Це Південна Європа, Амазонія, Скандинавія, західна частина США.

Урагани та шторми

Ураган "Лаура" призвів до займання хімічного заводу в США / Фото ABC News

"Гнів Посейдону" теж серйозно вдарив по планеті. Сезон ураганів в США став рекордним: ім'я отримали більш ніж 30 штормів, довелося навіть переходити на букви грецького алфавіту, бо звичайні іменування по порядку просто закінчились.

До власне території Сполучених Штатів дійшли 12 ураганів та тропічних штормів – рекорд, який тримався з 1916 року. В середині вересня одночасно у Атлатичному океані і Карибському басейні вперше було п'ять циклонів. 18 вересня сформувалися три з них – Вільфред, Альфа та Бета. Такого не було з 1893 року. У жовтні ситуація стала ще гіршою. Найдорожчим став ураган Лаура – 14 млрд доларів США у чистих збитках.

Якщо брати саме категорію ураганів з 1 по 5 категорію, то таких було шість і це поставило 2020 рік в один ряд з 1886 та 1985 роками. Найбільш сильнм ураганом стала Ета зі швидкістю у 241 км/год і 5-ю категорією. Ета та Йота вдарили по Центральній Америці, викликавши руйнування, знищення посівів та інши катаклізми. У найближчій перспективі – голод та нову хвилю міграції.

Центральна Америка та урагани Нова світова загроза – кліматичні біженці: приклад Центральної Америки

Причина такої активності – низький атмосферний тиск та дуже теплі води у поверхні. А вони є ідеальним паливом для урагану. Також вони стали повільніше, а значить, виливають на землю більше дощу. Це у свою чергу призводить до більш масштабних затоплень.

До того ж, атмосферного явища Ель-Ніньо, яке здатне "вбивати урагани", цього року не спостерігалося. Зазвичай, при ньому відбувається "зсув вітру" (серйозна зміна швидкості та напрямку на маленькій відстані – 24), який розсіює шторм.

"Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья" Це глобальні атмосферні явища, які змінюють один одного. Якщо "хлопчик" (ніньо) відповідає за циркуляцію більш теплої води та повітря від Південної Америки до Австралії, то "дівчинка" (нінья) – за більш прохолодну. Науково, феномен називається Південна Осциляція. Наразі, силу набирає якраз "Ла-Нінья", тож глобально середня температура буде нижча.

Навіть потужний ефект "Ла-Нінья" буде перекритий викидами парникових газів, через що достатньо охолодити планету не вийде, вважають вчені. Парадоксально, але останні роки з "Ла-Нінья" гарячіші ніж з "Ель-Ніньо".

Спровоковані ним повені були найсильнішими за 120 років, відколи спостереження почались. Щонайменше 16 людей його не пережили. В свою чергу на Британію "впав" шторм Денніс, також В Європі пройшли кілька сильних ураганів. Серед них був "Алекс" у Франції., відколи спостереження почались. Щонайменше 16 людей його не пережили. В свою чергу на Британію "впав" шторм Денніс, також викликавши рекорді повені. Місцями швидкість вітру сягала 146 км/год. До цього, "К'яра" залишила 500 британців без світла.

Землетруси, повені та інше

Туреччина стала епіцентром активності під землею. Приблизно 150 людей загинуло у двох масштабних землетрусах 2020 року. Землетрус в Егейському морі навіть викликав цунамі . Серйозно трясло і столицю Хорватії Загреб 22 березня.

Щодо повеней, то дощі у штаті Ассам в Індії призвели до загибелі 149 людей. Щоправда, в Китаї жертв більше – як мінімум 219. Ну а рекорд поставила Африка – 453 людини у Східній Африці загалом через повені. На Філіппінах прокинувся вулкан Таал, який до того мовчав 140 років. А в Індонезії –Сінабунг.

Актуально Амстердам може піти під воду: що загрожує столиці Нідерландів

Венеція знову страждала від серйозних повенів. Останній раз спеціальну систему захисту не змогли запустити вчасно і місто в лагуні було знову затоплене. У недалекому майбутньому є ризик підтоплення і столиці Нідерландів – Амстердаму. Це глобальна загроза через танення льодовиків Арктики та Гренландії і підняття рівня світового океану.