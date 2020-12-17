Група Метінвест завершила найбільший екологічний проєкт в історії незалежної України – реконструкцію газоочисних споруд аглофабрики ММК імені Ілліча.

Масштабна екологічна модернізація агломераційної фабрики тривала понад сім років, і сьогодні проєкт завершено. Вартість реконструкції склала понад 160 млн доларів.

Донедавна на цю аглофабрику припадало 80% усіх викидів підприємства і до 40% викидів пилу в Маріуполі. Але завдяки модернізації тепер жодна труба аглофабрики не димить. А рівень викидів дійшов до європейських стандартів. Загалом, завдяки проєкту реконструкції очисних споруд аглофабрики, викиди пилу в Маріуполі скоротяться на третину.



Головним постачальником устаткування і технологій виступила італійська компанія Termokimik Corporation. Генеральний підрядник проєкту – "Метінвест-Інжиніринг".

Цим проєктом ми вкотре довели, що вміємо тримати слово. За останні роки нам випало чимало випробувань, та ми продовжували крок за кроком модернізувати обладнання аглофабрики, адже це важливо для жителів Маріуполя. Ні криза, ні коронавірус не завадили нам виконати реконструкцію в обіцяні терміни. Я вдячний усім, хто працював над цією без перебільшення історичною модернізацією усі ці роки. Тепер аглофабрика на комбінаті імені Ілліча не лише найбільша в Європі, а ще і найбільш екологічна і сучасна,

– зазначив Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест.

Завдяки технічному рішенню проєкту гази проходять складну двоступеневу систему очищення.

Керівник проєкту модернізації аглофабрики Андрій Панченко зауважує, що нормативи передбачали рівень викидів пилу аглофабрики до 300 мг/куб. м, а системи газоочищення Метінвесту зараз забезпечують 15-20 мг/куб. м при встановлених українським законодавством 50 мг/куб. м.

Ми завершуємо проєкт тривалістю понад сім років – один із найважливіших у сучасній історії підприємства. Аглофабрика справді гостро потребувала модернізації, і в Групі Метінвест ухвалили вчасне рішення. Зниження екологічного навантаження – одне із пріоритетних завдань,

– сказав Тарас Шевченко, Генеральний директор ММК імені Ілліча.

Коли проєкт виходив на фінішну пряму, у світі спалахнула пандемія коронавірусу, а МЗС відкликало всіх зарубіжних фахівців, що працювали в Україні, і на початку весни італійці вимушені були терміново поїхати з країни. У середині літа вірус трохи пішов на спад, і послаблення карантину таки дало змогу поставити крапку в модернізації аглофабрики.

У всьому світі зараз не будують таких масштабних систем газоочищення на аглофабриках. І все для того, щоб жодна з п'яти труб аглофабрики не тьмарила маріупольське небо.