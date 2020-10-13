У Польщі 13 жовтня розпочали знешкоджувати авіаційну сейсмічну бомбу Tallboy часів Другої світової війни. Tallboy – це найбільша бомба, яка колись падала на територію країни.

Знешкоджувальна операція триватиме 5 днів. Про це у твітері заявило міністерство оборони Польщі.

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З прилеглих до місця операції територій вже евакуювали понад 750 осіб.

Наразі фахівцям вже вдалося відкопати рухому частину бомби. Її середню частину залишили на дні, щоб уникнути вибуху.

Що відомо про Tallboy

Бомбу знайшли фахівці з ВМС на дні водоймища неподалік від міста Свіноуйсьце, поблизу кордону з Німеччиною.

Tallboy – це найбільша сейсмічна атомна бомба. Під час Другої світової війни її використовували, щоб руйнувати важливі промислові та військові об'єкти.

Tallboy важить 5400 кілограмів.