Парламентарі не встигають ухвалити бюджет на 2021 рік до Нового року. Все через те, що Кабмін досі не подав документ для ознайомлення до другого читання. Одна ще у бюджеті на 2020 рік утворили величезні фінансові діри.

А допомоги від МВФ отримати в найближчим часом майже нереально. Про це сказав ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що мало того, що потрібно закрити нинішню діру в бюджеті, гроші ще й потрібні для підтримки економіки, бізнесу та людей.

Найближчі тижні нереалістично отримати гроші від МВФ. Підтримки немає, тому ситуація критична,

– наголосив Милованов.

За його словами, найбільш критична ситуація в країні складається з коронавірусом. Це напряму пов'язано з бюджетом. А також витрати на підтримку бізнесу будуть ще більшими.

"Якщо ми далі потерпатимемо від COVID-19, то це негативно впливатиме на бізнес. Я думаю, що у такому разі доведеться вводити жорсткий карантин", – сказав Милованов.

Варіанти виходу із ситуації

► Перший варіант – емісія.

Вона може бути частковою, непрямою. Сума у 10 – 50 мільярдів не суттєво вплине на інфляцію. Хоча її складно зробити на практиці, оскільки забороняє закон.

► Другий – скорочення видатків або відтермінування.

Як це вплине на долар та зарплати

На думку Милованова, система продовжуватиме працювати. А люди не відчують значних змін, їх будуть відстроковувати, а пенсії та зарплати виплачуватимуть.

Втім, він сподівається, що Держбюджет на 2021 рік таки приймуть, хоч із запізненням.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу