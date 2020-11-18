Найближчим часом підтримки від МВФ не буде, – Милованов про те, як це вплине на зарплати
Парламентарі не встигають ухвалити бюджет на 2021 рік до Нового року. Все через те, що Кабмін досі не подав документ для ознайомлення до другого читання. Одна ще у бюджеті на 2020 рік утворили величезні фінансові діри.
А допомоги від МВФ отримати в найближчим часом майже нереально. Про це сказав ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі 24 каналу.
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Він наголосив, що мало того, що потрібно закрити нинішню діру в бюджеті, гроші ще й потрібні для підтримки економіки, бізнесу та людей.
Найближчі тижні нереалістично отримати гроші від МВФ. Підтримки немає, тому ситуація критична,
– наголосив Милованов.
За його словами, найбільш критична ситуація в країні складається з коронавірусом. Це напряму пов'язано з бюджетом. А також витрати на підтримку бізнесу будуть ще більшими.
"Якщо ми далі потерпатимемо від COVID-19, то це негативно впливатиме на бізнес. Я думаю, що у такому разі доведеться вводити жорсткий карантин", – сказав Милованов.
Варіанти виходу із ситуації
► Перший варіант – емісія.
Вона може бути частковою, непрямою. Сума у 10 – 50 мільярдів не суттєво вплине на інфляцію. Хоча її складно зробити на практиці, оскільки забороняє закон.
► Другий – скорочення видатків або відтермінування.
Як це вплине на долар та зарплати
На думку Милованова, система продовжуватиме працювати. А люди не відчують значних змін, їх будуть відстроковувати, а пенсії та зарплати виплачуватимуть.
Втім, він сподівається, що Держбюджет на 2021 рік таки приймуть, хоч із запізненням.
Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу
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