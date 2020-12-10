Американська повія Еліс Літтл судиться із владою штату Невада через карантинні обмеження, які позбавили її роботи. Варто зауважити, що Літтл називає себе "найдорожчою секс-працівницею у США".

До пандемії вона заробляла щороку приблизно мільйон доларів. Про це повідомляє New York Post. Зауважте Коронавірус став головною причиною смертності в США Деталі інциденту Літтл працювала у публічному будинку Moonlite BunnyRanch Подала позов до суду вона подала ще 30 жовтня. Секс-працівниця обурена рішенням губернатора Стіва Сайсолака. Під час пом'якшення карантину у травні він не дозволив публічним будинкам відновити свою діяльність. Таке рішення Сайсолака Літтл назвала "відвертою дискримінацією легальних секс-працівників Невади". Окрім того, вона створила сторінку на платформі для збору коштів GoFundMe. Їй вже вдалося зібрати понад 8 тисяч доларів. Наразі Літтл підпрацьовує у сфері маркетингу та проводить віртуальні інтимні зустрічі. Зверніть увагу! Невада – єдиний штат у США, де легалізована індустрія секс-послуг.