Заробляла мільйон щороку: найдорожча повія США Літтл подала позов до суду через карантин
-
Американська повія Еліс Літтл судиться із владою штату Невада через карантинні обмеження, які позбавили її роботи. Варто зауважити, що Літтл називає себе "найдорожчою секс-працівницею у США".
До пандемії вона заробляла щороку приблизно мільйон доларів. Про це повідомляє New York Post.
Зауважте Коронавірус став головною причиною смертності в США
Деталі інциденту
- Літтл працювала у публічному будинку Moonlite BunnyRanch
- Подала позов до суду вона подала ще 30 жовтня.
- Секс-працівниця обурена рішенням губернатора Стіва Сайсолака. Під час пом'якшення карантину у травні він не дозволив публічним будинкам відновити свою діяльність.
- Таке рішення Сайсолака Літтл назвала "відвертою дискримінацією легальних секс-працівників Невади".
- Окрім того, вона створила сторінку на платформі для збору коштів GoFundMe. Їй вже вдалося зібрати понад 8 тисяч доларів.
- Наразі Літтл підпрацьовує у сфері маркетингу та проводить віртуальні інтимні зустрічі.
Поділитися новиною