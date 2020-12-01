У чоловіка, який 1 грудня наїхав на людей у Трірі, що в Німеччині, не було терористичного мотиву. На момент інциденту він був п'яний. Також у нього, ймовірно, є проблеми з психікою.

Нові деталі про наїзд на людей у Трірі повідомив прокурор Петер Фрітцен, пише Focus.de.

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За його словами, затриманий 51-річний чоловік не мав судимості.

Також немає жодних вказівок на якісь терористичні, політичні чи релігійні мотиви,

– наголосив Фрітцен.

Чоловік, що скоїв наїзд, проживав у передмісті Тріра. Однак останнім часом він жив в автомобілі. Знайомі чоловіка розповіли, що будинок батьків він продав, а за виручені гроші купив позашляховик, а також щодня випивав.

Однак за інформацією слідства, автівку йому подарували.

Також Фрітцен повідомив, що на момент затримання одразу після наїзду рівень алкоголю у крові винуватця аварії становив 1,4 проміле. Крім того, прокурор заявив, що, ймовірно, у чоловіка є проблеми з психікою.

За попередньою інформацією, раніше він проходив огляд у психіатра. Однак ці дані ще потребують уточнення.

Наїзд на людей у Трірі: що відомо