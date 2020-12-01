Наїзд на людей у німецькому Трірі: водій був п'яний, однак він не терорист
У чоловіка, який 1 грудня наїхав на людей у Трірі, що в Німеччині, не було терористичного мотиву. На момент інциденту він був п'яний. Також у нього, ймовірно, є проблеми з психікою.
Нові деталі про наїзд на людей у Трірі повідомив прокурор Петер Фрітцен, пише Focus.de.
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За його словами, затриманий 51-річний чоловік не мав судимості.
Також немає жодних вказівок на якісь терористичні, політичні чи релігійні мотиви,
– наголосив Фрітцен.
Чоловік, що скоїв наїзд, проживав у передмісті Тріра. Однак останнім часом він жив в автомобілі. Знайомі чоловіка розповіли, що будинок батьків він продав, а за виручені гроші купив позашляховик, а також щодня випивав.
Однак за інформацією слідства, автівку йому подарували.
Також Фрітцен повідомив, що на момент затримання одразу після наїзду рівень алкоголю у крові винуватця аварії становив 1,4 проміле. Крім того, прокурор заявив, що, ймовірно, у чоловіка є проблеми з психікою.
За попередньою інформацією, раніше він проходив огляд у психіатра. Однак ці дані ще потребують уточнення.
Наїзд на людей у Трірі: що відомо
- У Німецькому Трірі 1 грудня позашляховик Range Rove в'їхав у пішохідну зону.
- У результаті щонайменше 30 людей постраждали, 4 – загинули. Серед жертв є і дитина.
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