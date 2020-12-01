Смертельний наїзд у Трірі: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці
У німецькому Трірі 1 грудня автівка в'їхала у групу пішоходів. Загинули 4 оcіб, ще близько 30 постраждали. У МЗC України перевіряють, чи немає серед потерпілих українців.
Генконсульство – на зв'язку з поліцією Тріра
Генконсульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією Тріра. Про це повідомили у пресслужбі українського міністерства закордонних справ.
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Усіх, хто володіє інформацією щодо моторошної ДТП, просять звернутись у генконсульство або на гарячу лінію МЗС.
Що відомо про моторошну ДТП
- Позашляховик в'їхав у пішохідну зону у Трірі 1 грудня.
- Жертвами наїзду стали 4 людей, серед них – немовля.
- Близько 30 осіб отримали пошкодження.
- Винуватця наїзду затримали. Він був у нетверезому стані та, за попередньою інформацією, має проблеми з психікою.
- Чоловік начебто останнім часом жив у машині та відвідував психіатра.
Дивіться на карті, де розташоване місто Трір:
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