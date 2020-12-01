У німецькому Трірі 1 грудня автівка в'їхала у групу пішоходів. Загинули 4 оcіб, ще близько 30 постраждали. У МЗC України перевіряють, чи немає серед потерпілих українців.

Генконсульство – на зв'язку з поліцією Тріра

Генконсульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією Тріра. Про це повідомили у пресслужбі українського міністерства закордонних справ.

Детально Позашляховик протаранив натовп у Німеччині: є жертви, багато потерпілих – відео

Усіх, хто володіє інформацією щодо моторошної ДТП, просять звернутись у генконсульство або на гарячу лінію МЗС.

Що відомо про моторошну ДТП

Позашляховик в'їхав у пішохідну зону у Трірі 1 грудня.

Жертвами наїзду стали 4 людей, серед них – немовля.

Близько 30 осіб отримали пошкодження.

Винуватця наїзду затримали. Він був у нетверезому стані та, за попередньою інформацією, має проблеми з психікою.

Чоловік начебто останнім часом жив у машині та відвідував психіатра.

Дивіться на карті, де розташоване місто Трір: