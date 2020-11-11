Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус, в Україні слід ввести повний локдаун на не менше ніж 3 тижні. Однак, за прогнозами Мінфіну, економіка цього не витримає.

Про це Степанов заявив на засіданні уряду 11 листопада, повідомляє 24 канал.

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Для лікарів найкращий спосіб – це застосувати повний локдаун на не менше ніж 3 тижні. Це з погляду епідеміології найкраще для того, щоб медична система витримала навантаження,

– сказав очільник МОЗ.

Водночас, за його словами, українська економіка не зможе витримати такого навантаження. Тому уряд шукає баланс між запровадженням протиепідемічних заходів та збереженням здоров'я населення.

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