Останніми днями кількість нових хворих на COVID-19 невпинно зростає. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна зможе подолати недугу, ввівши повний локдаун.

За словами очільника МОЗ, Україна має все заборонити щонайменше на 21 день. Про це Максим Степанов сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

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Міністр охорони здоров'я пояснив, що 21 день – це максимальний інкубаційний період.

Найкращий сценарій — це повний локдаун. Проте реальність така, що ми як країна не можемо собі дозволити повний локдаун,

– наголосив Степанов.

Він підкреслив, що за повним локдауном люди будуть втрачати роботу і їм елементарно не буде за що купувати продукти. Як сказав Степанов, Україна не може зараз собі дозволити карантин, що був навесні.

Водночас очільник МОЗ додав, що Україна продовжить йти шляхом посилення карантинних обмежень і наразі вже розробляють механізм жорсткого карантину вихідного дня.

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Яка ситуація з COVID-19 в Україні: головне

Станом на 6 листопада в Україні коронавірус підтвердили ще у 9 721 людини , загалом з початку епідемії захворіло 440 188 осіб. На жаль, за минулу добу зафіксували 201 летальний випадок. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 8 125 людей.

, загалом з початку епідемії захворіло 440 188 осіб. На жаль, за минулу добу зафіксували 201 летальний випадок. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 8 125 людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що ситуація критична , Україна дійшла до точки неповернення.

, Україна дійшла до точки неповернення. За його словами, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.

Зверніть увагу! 4 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повний локдаун в державі вводити не будуть.