"Шеф, давай щось учудим" і "гроші зробили диво": НАБУ показало "перли" корупціонерів
Національне антикорупційне бюро зробило підбірку з "найгарячішими" висловлюваннями корупціонерів. Усі вони з тих "ділових перемовин", які змогли зафіксувати детективи.
Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як "вирішують питання" в деяких владних кабінетах, пояснює НАБУ.
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Коли ти корупціонер і тобі нудно
– Шеф, давай щось учудим? Я готовий.
– Учудимо. Тобі нудно?
Цей запис був зроблений у кабінеті голови ОАСК Павла Вовка з підлеглим суддею Євгеном Абловим. До слова, у цьому кабінеті пролунало одразу декілька епічних фраз.
– Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін. Ми ще й заводимо "нормальних" людей. (Павло Вовк)
– Я кажу: "Саша, ти що, сумнівався в нашій політичній проституції?" (лунає гучний сміх) Ми чекали цього моменту – усе вам пригадати. (теж Павло Вовк)
– Яйця цієї уповноваженої в нас. А в нас її ж НАЗК виї*ала 3 декларації. (звісно ж, Павло Вовк)
"Бог" корупційних фейлів
За кількістю та якістю яскравих фраз з Павлом Вовком може позмагатися лише екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Борислав Розенблат. Він у підбірці теж "засвітився" одразу декілька разів.
– 100, 200, 1 000. Щоб клерки просто підняли свої ж*пи й пішли працювати.
– Ми їх зажмемо за горло.
– Твої гроші зробили диво. Адже ми загнали їх у кут – і по судах, і по прокуратурах.
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Корупція гарантує вам душевний спокій (насправді, ніт)
Ще одну серію епічних висловів детективи записали на плівки про корупцію в Держрезерві. Щонайменше тепер стало зрозуміло, для чого вигадали корупцію.
– Що зі свого боку ми отримаємо за те, що будемо платити?
– Спокій душевний. Душевний і моральний.
Втім, з цих самих плівок випливає, що, виявляється, свої бонуси від корупції отримують і ті, хто бере хабарі. Як би не дивно це звучало.
– У наступну середу 50 тисяч доларів США.
– Красавчик!
– Ні хвилини без бабла!
Коли натяк не натякає
Як правило, корупціонери намагаються використовувати слова, які б прямо не вказували на корупцію. Так, наприклад, слово "хабар" заміняють "паперами", "подарунками" тощо. Та іноді бувають слова, які можуть збити з пантелику навіть найдосвідченішого корупціонера.
– Робимо таким чином: скажімо так, скільки в нас зараз людей, готових дати "котлету"?
У справі колишнього члена "Слуги народу" Олександра Юрченка не допомогла навіть підказка про те, що незрозуміле слово є натяком.
– Можливість роздати деякі "плюшки" людям, що брали участь у процесі. Це натяк.
– Плюшки. Тобто, плюшки?
– Плюшки.
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Найбільший страх корупціонера
Думаєте, корупціонери понад усе бояться бути викритими? Та де там. Найстрашніше – це коли немає, що дати або де взяти. Підтвердженням цьому є записи в справі про корупції ексголови Чернігівської облради Івана Мунтяна.
– Якби було ще хоч 30 ще сьогодні?
– Ваня, дивися, віриш, от дивися… Лишилося пару гривнів і то дрібні, всьо! Так тяжко те всьо. (орфографію збережено)
Ну і так, корупціонери, звісно бояться антикорупціонерів. Ідентифікувати походження цієї розмови, на жаль, не вдалося, але не показати її було б справжнім злочином.
– Де ти був, чого ти їх не знайшов?
– Господи Ісусику дорогий, ну шо?
– Як так сталося, що вони з набушниками 4 години сиділи? Ти шо, жартуєш?
– То шо, доганяти їх чи шо?
– Доганяй їх!
Найепічніші висловлювання корупціонерів: дивіться підбірку від НАБУ
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