Національне антикорупційне бюро зробило підбірку з "найгарячішими" висловлюваннями корупціонерів. Усі вони з тих "ділових перемовин", які змогли зафіксувати детективи.

Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як "вирішують питання" в деяких владних кабінетах, пояснює НАБУ.

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Коли ти корупціонер і тобі нудно

– Шеф, давай щось учудим? Я готовий.

– Учудимо. Тобі нудно?

Цей запис був зроблений у кабінеті голови ОАСК Павла Вовка з підлеглим суддею Євгеном Абловим. До слова, у цьому кабінеті пролунало одразу декілька епічних фраз.

– Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін. Ми ще й заводимо "нормальних" людей. (Павло Вовк)

– Я кажу: "Саша, ти що, сумнівався в нашій політичній проституції?" (лунає гучний сміх) Ми чекали цього моменту – усе вам пригадати. (теж Павло Вовк)

– Яйця цієї уповноваженої в нас. А в нас її ж НАЗК виї*ала 3 декларації. (звісно ж, Павло Вовк)

"Бог" корупційних фейлів

За кількістю та якістю яскравих фраз з Павлом Вовком може позмагатися лише екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Борислав Розенблат. Він у підбірці теж "засвітився" одразу декілька разів.

– 100, 200, 1 000. Щоб клерки просто підняли свої ж*пи й пішли працювати.

– Ми їх зажмемо за горло.

– Твої гроші зробили диво. Адже ми загнали їх у кут – і по судах, і по прокуратурах.

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Корупція гарантує вам душевний спокій (насправді, ніт)

Ще одну серію епічних висловів детективи записали на плівки про корупцію в Держрезерві. Щонайменше тепер стало зрозуміло, для чого вигадали корупцію.

– Що зі свого боку ми отримаємо за те, що будемо платити?

– Спокій душевний. Душевний і моральний.

Втім, з цих самих плівок випливає, що, виявляється, свої бонуси від корупції отримують і ті, хто бере хабарі. Як би не дивно це звучало.

– У наступну середу 50 тисяч доларів США.

– Красавчик!

– Ні хвилини без бабла!

Коли натяк не натякає

Як правило, корупціонери намагаються використовувати слова, які б прямо не вказували на корупцію. Так, наприклад, слово "хабар" заміняють "паперами", "подарунками" тощо. Та іноді бувають слова, які можуть збити з пантелику навіть найдосвідченішого корупціонера.

– Робимо таким чином: скажімо так, скільки в нас зараз людей, готових дати "котлету"?

У справі колишнього члена "Слуги народу" Олександра Юрченка не допомогла навіть підказка про те, що незрозуміле слово є натяком.

– Можливість роздати деякі "плюшки" людям, що брали участь у процесі. Це натяк.

– Плюшки. Тобто, плюшки?

– Плюшки.

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Найбільший страх корупціонера

Думаєте, корупціонери понад усе бояться бути викритими? Та де там. Найстрашніше – це коли немає, що дати або де взяти. Підтвердженням цьому є записи в справі про корупції ексголови Чернігівської облради Івана Мунтяна.

– Якби було ще хоч 30 ще сьогодні?

– Ваня, дивися, віриш, от дивися… Лишилося пару гривнів і то дрібні, всьо! Так тяжко те всьо. (орфографію збережено)

Ну і так, корупціонери, звісно бояться антикорупціонерів. Ідентифікувати походження цієї розмови, на жаль, не вдалося, але не показати її було б справжнім злочином.

– Де ти був, чого ти їх не знайшов?

– Господи Ісусику дорогий, ну шо?

– Як так сталося, що вони з набушниками 4 години сиділи? Ти шо, жартуєш?

– То шо, доганяти їх чи шо?

– Доганяй їх!

Найепічніші висловлювання корупціонерів: дивіться підбірку від НАБУ