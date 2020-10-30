Російські найманці вкотре зірвали домовленості про припинення вогню на Донбасі. Бойовики обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських бійців загинули. Чому окупанти активізувалися – читайте далі.

Можливо, це пов'язано з місцевими виборами в Україні. Мовляв, росіян не влаштовують їхні результати. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст Денис Казанський, представник Донецької області у ТКГ.

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Він підкреслив, що проросійські сили отримали на цих виборах надто мало голосів. Казанський бачить певний зв'язок між загостренням на фронті та скандальним рішенням КСУ, яке вже викликало хвилю протестів.

Довідка. Напередодні Конституційний Суд ухвалив рішення про фактичне скасування антикорупційної реформи. Сотні громадян закидували фаєрами будівлю та бажали суддям тікати з України.

"Рішення було за поданням депутатів з партії Медведчука, тобто фактично політиків, які пов'язані з Путіним, з Кремлем. Також ми бачимо загострення на Донбасі. Я це сприймаю як подвійну спробу розхитати ситуацію в країні", – пояснив представник Донеччини у ТКГ.

Крім цього, він зауважив, що раніше також звучали заклики збирати позачергове засідання ТКГ – після окремих загострень та заяв бойовиків, які обіцяли відкривати вогонь по позиціях. ЗСУ. Натомість зараз вони це зробили без попередження.

До чого може готуватися Росія

На думку Казанського, Росія намагається у будь-який спосіб спровокувати внутрішню нестабільність та кризу в Україні. Адже президент постійно говорить про важливість припинення вогню, про важливість перемир'я та режиму тиші.

Росіяни у такий спосіб намагаються показати, що Зеленський нічого не контролює. Певні люди в нашій країні можуть сприймати це як обман,

– зауважив журналіст.

"Мовляв, президент пообіцяв режим тиші і не зміг його забезпечити. Хоча, у такому випадку від президента мало що залежить", – додав він.

Казанський прокоментував ситуацію на Донбасі: дивіться відео 24 каналу