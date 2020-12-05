Хто і чому наймає росіян воювати в Лівії: деталі скандального розслідування Пентагону
Генеральний інспектор Пентагону заявляє, що в громадянській війні у Лівії беруть активну участь російські найманці з ПВК "Вагнер", яких фінансує ОАЕ.
Доповідь генерального інспектора Пентагону по контртероризму в Африці дозволяє зробити висновок, що Об'єднані Арабські Емірати фінансують участь у лівійській війні росіян із ПВК "Вагнер".
24 канал розбирався, навіщо ОАЕ наймали "вагнерівців" і як це вплине на війну в Лівії.
Війна, Емірати і найманці
Акція за зупинку війни та проти "Хафтару та найманців" / Фото: Al-Monitor
Видання Foreign Policy відзначає: США давно підозрювали, що ОАЕ використовує російські приватні військові компанії, аби приховати власну роль у війні в Лівії. Але доповідь Пентагону – перша публічна заява з цієї теми. Війна у Лівії триває з 2011 року і поступово перетворилася на проксі-конфлікт, як у Сирії. Фактично, Лівія – це нова Сирія.
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Управління військової розвідки оцінило, що Об'єднані Арабські Емірати можуть надавати певне фінансування для операцій групи, – йдеться в тексті доповіді, яку отримало FP.
Військові чиновники абсолютно відкрито кажуть: ПВК "Вагнер" – дестабілізуюча сила в регіоні, яка діє там з 2018 року. Її головна мета, на їхню думку – створення російського плацдарму на Середземному морі разом з базами на узбережжі Сирії. Раніше, Пентагон уже звинуватив росіян у невибірковому встановленні навколо столиці Триполі наземних мін. Таким чином, життя мирних мешканців тепер під загрозою.
Вважаю, що у розвідки є важлива інформація про підтримку "Вагнеру" з боку ОАЕ, – сказав Foreign Policy Дуглас Уайз, колишній заступник голови відділу розвідки Пентагону. – Це гарний спосіб показати їм, що ми знаємо, кращий ніж дипломатична нота чи прес-реліз.
Тепер біля берегів НАТО завжди є Росія. Частково це сталося через "друзів" Америки на Близькому Сході.
Карта конфлікту в Лівії, жовтим позначені сили Хафтара / Карта: Africe Center of Strategic Studies
Загалом, дев'ять країн підтримують одну зі сторін конфлікту. За східний уряд генерала Хафтара вступилися РФ, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія, непублічно – Франція та Італія. Натомість західному уряду Національної Згоди допомагають ООН, Туреччина, Катар. За обидві сторони б'ються та помирають до 10 тисяч найманців, у тому числі – з Сирії.
Хто такі ПВК "Вагнер"?Це група з колишніх військових, яка "дебютувала" в Україні у 2014 році. Заснована ексофіцером російської військової розвідки підполковником запасу Дмитром Уткіним (позивний "Вагнер"). Вона забезпечує консультацію, внутрішню оборону, навчання територіальних сил та участь у бойових діях. Має міцні зв'язки з урядом Росії, часто працює разом з її спецслужбами та підрозділами.
Незважаючи на формальну незаконність приватних військових об'єднань, Кремль використовував "вагнерівців" у всіх останніх конфліктах: Україна, Судан, Сирія, ЦАР і от зараз – Лівія. Також їх бачили у Мозамбіку, Руанді, на Мадагаскарі.
"Вони ніколи не були дуже успішними, за виключенням хіба що Криму, який їх не кликав. Вони також вписуються у так звану доктрину Герасимова, заповнюючи "сіру зону" між війною та миром", – пояснив для Business Insider Ахмед Хасан, гендиректор Grey Dynamics, розвідувального консалтингу.
Хасан додав:
"Вагнер" – інструмент, яким РФ просуває свої амбіції. Ним в основному користуються авторитарні режими.
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Цю компанію пов'язують з одним із найближчих друзів Путіна – Євгенієм Пригожиним. В Держдепі їх один раз назвали "суррогатом Міноборони РФ". Останнім часом, основний спосіб для ПВК заробити – іноземні контракти.
ОАЕ – головний військовий "друг" Хафтара на полях бою Лівії. Але до них прикуто набагато менше уваги ніж до тієї ж Росії. Так склалося через дуже активне лобіювання позитивного іміджу з боку ОАЕ у Вашингтоні.
"В ОАЕ були свої рахунки з лівійським режимом Каддафі. Завдяки цьому, у 2011 році еміратці реалізували значну частину своїх планів після того, як полковника вбили в Сирті, а Джамагірія зникла, як політична реальність. Поточне протистояння з турками та катарцями для ОАЕ це більше інструмент силового балансування в регіоні Близького Сходу/Північної Африки", – пояснив у коментарі 24 каналу кандидат політичних наук Олександр Мішин.
За допомогу у "максимальному тиску" на Іран нинішня адміністрація президента Трампа закриває очі на інші збройні активності "шейхів". Також велику роль грає підписана мирна угода з Ізраїлем – рідкісна зовнішньополітична перемога, одна з небагатьох за 4 роки. Загалом же, Білий Дім рідко коли критикував аравійські монархії, незважаючи на розв'язану війну в Ємені та порушення прав людини. Трамп навіть казав, що у США "немає інтересів у Лівії".
Олександр Мішин пояснив, як така ситуація могла статися:
Адміністрація Трампа приділяла лівійській проблематиці меншу увагу, ніж його попередники. Але у Вашингтоні чудово розуміли – у внутрішньо лівійському протистоянні ОАЕ виступають на боці сил, що протидіють Уряду національної згоди (УНЗ). Конфлікт у Лівії протікав у форматі війни двох ситуативних коаліцій. При цьому Росія та ОАЕ опинилися в лавах однієї коаліції, що підтримувала Хафтара, через співпадіння їхніх інтересів.
Армія ОАЕ у Лівії: під російським маскуванням
Союз з Росією дозволяє ОАЕ приховувати свою пряму участь у війні в Лівії / Фото: emiratesleaks.com
Росія вважає Емірати своїм найближчим союзником у Перській затоці. Більше того, еміратці дуже залежні від російських найманців, і використовують цих вояк, щоб про їхню власну участь дізналося якомога менше людей. Не дивно, що дві країни тісно співпрацюють.
У січні-2020, після того як Туреччина дозволила своїй діючій армії воювати пліч-о-пліч з бойовиками та найманцями, різко збільшився повітряний трафік в Лівію з боку РФ та ОАЕ.
"Американці, звісно, знали, що частина місії "вагнерівців" у Лівії була, ймовірно, оплачена Абу-Дабі", – сказав Foreign Policy Джабель Хашрауї, старший науковий співробітник Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності. А видання Middle East Eye каже про "авіаудари та матеріально-технічну підтримку" на користь Хафтара.
Слід відзначити, що довгий час еміратці гнули свою лінію, і в них існували суперечності з Москвою. Але після активізації турецької підтримки силам УНЗ з кінця 2019 року баланс сили змістився. ОАЕ почали поступовий вихід з конфлікту, передаючи частину своїх позицій росіянам. Не бажаючи напряму брати участь у лівійській кризі, еміратці використовували інструменти гібридного протистояння, в тому числі найманців, – пояснив Олександр Мішин.
Туди, а також у Єгипет прибували вантажні літаки. Скоріш за все, вантажем були боєприпаси та зброя. Емірати також віддали росіянам базу Аль-Гадім, яку до того використовували самі. Але коли РФ розгорнула там кілька винищувачів 4-го покоління МіГ-29 та Су-24, у Пентагоні та ООН дещо помітили. А саме – порушення ембарго на поставку озброєння до Лівії. Оскільки озброєння у армій Хафтара в основному радянське, то природно, що росіяни впораються з ним значно краще. Місцевим військовим кадрам, зазначив аналітик, бракувало досвіду.
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Між "Вагнером" та Еміратами є координація на полі бою, але фінансування – це ще один пункт обвинувачення, – підкреслив Фредерік Вері з Фонду Карнегі.
У доповіді USAFRICOM (Африканське командування Міноборони США – Прим. 24) сказано, що до 30 вересня, "на землі" у Лівії було до 2000 російських найманців в рядах ЛНА – Лівійської Національної Армії Халіфи Хафтара. Ще стільки ж бійців з Сирїі.
Їхньою останньою – і невдалою – операцією була спроба захопити столицю західного уряду Триполі. Рада Нацзгоди вистояла завдяки підтримці Туреччини. Вища державна рада закликала Фаїза-аль-Сарраджа – прем'єр-міністра Лівїі – розірвати зв'язки з ОАЕ.
Росіяни були снайперами, керували вогнем артилерії, закладали міни у житлових районах, – каже звіт військових США.
Тепер сили ПВК зосереджені навколо рідного міста Каддафі – Сірту та авіабази Аль-Джуфра. Це одне з останніх великих міст, які ще утримує Хафтар. Битва за ці локації прогнозується однією з вирішальних за всю війну в Лівії.
Вцілому, "для ОАЕ це було погане рішення. Як показали події битви в районі Тріполі у квітні-червні 2020 року ставка на "вагнерівців" себе не виправдала".
Співпраця з російськими структурами, якщо вона мала місце, дійсно посилить підозри щодо надійності ОАЕ, як партнера США, – визнає Олександр Мішин.
Але еміратське керівництво достатньо мудре та має деякі запасні балансуючі інструменти, аби скорегувати ситуацію на свою користь. Нова американська адміністрація Джо Байдена зацікавлена у продовженні партнерства у сфері військової техніки з ОАЕ.
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