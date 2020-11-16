Під час Другої світової війни було мобілізовано чимало круїзних лайнерів і транспортних кораблів. Тисячі людей загинули внаслідок страшних морських катастроф. Після масштабних зіткнень судна перетворювались на братські могили.

Початок 40-х був золотим часом Третього Рейху. У квітні 1940 року німецькі війська вторглися в Данію і Норвегію. За 2 місяці країни капітулювали. У травні того ж 40-го солдати Вермахту взяли Бельгію і Нідерланди. Через місяць німці зайшли в Париж. Більше про це – у новому випуску "Конфліктів" на 24 каналі.

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Італія намагалася контролювати Середземне море

Паралельно лідер фашистської Італії Беніто Муссоліні робив спроби взяти під свій контроль Середземне море. Це була та частина поділеного світу, яку дуче бачив своєю. Берлін не заперечував, розуміючи амбіції італійця. Гітлер був на коні.

Але сили британців у Середземному морі виявились для італійців не по зубах. Зрештою у 1943 році, після низки поразок італійських армій на всіх фронтах і висадки союзників у Сицилії, крісло під Муссоліні захиталося.



Беніто Муссоліні та Адольф Гітлер / Архівне фото

Якби не німці, які звільнили дуче з-під арешту в Абруццо, його чекало б у кращому випадку ув'язнення. Італія розірвала союз із Рейхом. Італійські війська за 1 день із союзників перетворились на ворогів.

На острові Крит німецькі частини почали роззброєння італійців. Вибір був невеликим: їх або інтернували в Німеччину на примусові роботи, або відправляли у ролі легіонерських частин воювати на боці Третього Рейху.

Катастрофа судна Petrella

На Криті гітлерівці захопили італійську техніку. Серед всього і морський транспортник Capo Pino. Його перейменували на Petrella. Вже у лютому 1944 року завантажене судно вийшло у свій останній рейс.

Petrella – вантажно-пасажирське судно, яке виконувало рейс із острова Крит на материкову Грецію. На борту корабля були понад 3 тисячі інтернованих італійців і 1500 німецьких військовослужбовців. 8 лютого корабель атакував британський підводний човен Sportsman. Внаслідок торпедного удару загинуло більше, ніж 3,5 тисячі людей.



Petrella зазнав торпедного удару / Скриншот з відео

Відпливаючи у північному напрямку від острова Крит, Petrella потрапив у перископ британського підводного човна. Субмарина Sportsman всадила по транспортнику 4 торпеди. 2 з них точно лягли в ціль. Petrella протримався на плаву 4 години.

З 5 тисяч на борту врятувалося лише 500 італійців і 500 німців. Ситуацію погіршувало й те, що німецька охорона не давала вибратися італійцям з трюмів, очікуючи на допомогу інших кораблів Крігсмаріне. Якби не це, жертв могло б бути менше.

Вторгнення Німеччини в Крим

За 3 місяці після початку радянської кампанії війська Вермахту вже були в Криму. Наприкінці жовтня 1941 року головна ціль – Севастополь – був майже в руках.

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Першими із оточеного міста почали вивозити партактив і поранених. До цього були залучені пасажирські лайнери. Один із них, "Армения", 6 листопада взяв на борт кілька тисяч поранених та медичний персонал з 11 севастопольських госпіталів, і проти ночі вийшов у море.

В темряві морський транспорт міг пройти непоміченим німецькою авіацією.

Потоплення "Армении"

Двотрубний теплохід "Армения" до 1941 року обслуговував лінії між портами Одеси, Криму і Кавказу. З початком гітлерівського удару на Схід "Армению" переробили в госпітальне судно. 7 листопада 1941 року корабель потопила німецька авіація. В результаті катастрофи загинуло до 9 тисяч пасажирів.



Корабель "Армения" до страшної катастрофи / Архівне фото

Через поспішну евакуацію точної кількості пасажирів на "Армении" ніхто не вів. Називались цифри від 4 до 10 тисяч людей на облавку судна. Початковим пунктом призначення пароплава був порт в Туапсе. Але "Армения" взяв курс на Ялту.

Новий наказ передбачав забрати там на борт партпрацівників, НКВДшників та їхні сім'ї. Це збивало план подолання дороги вночі. Радянські порти в Криму давно були під прицілом німецької авіації. Можливо, через це навантажений людьми корабель вирішив вийти в море, щоб мати шанси маневрувати.

Довідка. "Армения" відплив з Ялти зранку в супроводі одного сторожового катера. Корабель був позначений червоними хрестами, які дозволяли впізнати в ньому медичний транспорт. Згідно з Женевською конвенцією, такі позначки означали заборону атаки.

Водночас на палубу пароплава встановили 4 зенітки, що автоматично робило його військовим об'єктом, адже медичним транспортом вважалися лише кораблі без зброї на борту.

7 листопада море штормило, йшов дощ. Близько 11:00 в небі над евакуаційним кораблем з'явився літак. Це був німецький торпедоносець Heinkel He 111.



Німецький торпедоносець Heinkel He 111 атакував судно / Архівне фото

Зенітки не змогли його дістати. 2 торпеди, які відірвались з-під його крил точно пройшли до цілі. Перевантажена "Армения" затонула за 4 хвилини. Врятувати вдалося лише 8 людей. За приблизними оцінками, від 5 до 9 тисяч пасажирів пароплава загинули.

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Про катастрофу лайнера "Армения" тривалий час в Радянському Союзі згадувати не любили. Навіть саме місце затоплення корабля вдалося відшукати лише у 2020 році – за 15 миль від Ялти.

Знищення корабля "Иосиф Сталин"

Ще одна морська катастрофа часів війни стосувалася турбоелектроходу, який підірвався на морській міні у Фінській затоці. Його назва – "Иосиф Сталин", і говорити про знищення човна з таким іменем у Союзі, зрозуміло, було небезпечно.



Потоплення турбоелектроходу "Иосиф Сталин" / Скриншот з відео

"Иосиф Сталин" брав участь в евакуації радянських сил із Таллінна і фінського острова Ханко. У свій останній рейс семипалубне судно взяло на борт 5,5 тисяч солдатів і офіцерів, що було в 10 разів більше, ніж штатна пасажиромісткість.

2 есмінці і 6 тральників йшли конвоєм разом з ним. 3 грудня під час проходження радянських мінних полів "Йосиф Сталин" вийшов з протраленої смуги. По лівому борту пролунав вибух.

Електрохід підірвався на міні і втратив керування. За інерцією він увійшов у мінне поле і зачепив ще 2 міни. Ніс і корму судна відірвало вибухами.

Спалах був неймовірної сили. Він пробив судно на виліт до щогли. І людей, які стояли на верхній палубі, закидувало туди,

– розповів військовий історик Мирослав Морозов.

Корабель почав хилитися під воду, але все ще тримався на плаву. Катери, які йшли з турбоелектроходом змогли взяти на борт менше, ніж 2 тисячі людей. Ще 3 тисячі залишалися на дрейфуючому судні і з ним 2 дні блукали в морі.



Військові, які вижили під час катастрофи "Иосиф Сталин" / Архівне фото

Історик зауважив, що деякі люди намагалися висадитись на естонський берег, але їх відносило у відкрите море. Лише через 2 дні штормової погоди туди підійшли німецькі катери. З 5 по 14 грудня вони полонили 3100 людей. Загинуло близько тисячі членів судна.

За іншими, не російськими версіями подій, кількість жертв плавучого "Иосифа Сталина" становить понад 2,5 тисячі людей. Уламки корабля ще донедавна виступали з води поблизу берегів Естонії.

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