За минулу добу, 28 листопада, у Збройних силах України зареєстрували 108 нових випадків інфікування COVID-19. Це найменший показник за останні 7 днів. Раніше щодня фіксували по 150 – 200 нових хворих.

Станом на 29 листопада у Збройних силах з недугою борються 3077 осіб. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Наразі на ізоляції перебуває 407 осіб, з них у 67 людей вона закінчується у найближчі 3 доби.

Що відомо про нові випадки коронавірусу

До лікарень госпіталізували 6 осіб. Вони перебувають у Миколаївському, Деснянському, Мукачівському та Житомирському військовому госпіталі, а також у 66 та 59 військових мобільних госпіталях. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи:

Київська область – 51 військовослужбовець та 7 працівників ЗСУ;

Житомирська область – 14 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;

Львівська область – 9 військовослужбовців;

Миколаївська та Вінницька області – по 4 військовослужбовці;

Одеська, Хмельницька, Чернігівська та Херсонська області – по 2 військовослужбовці;

Донецька, Кіровоградська, Закарпатська та Чернівецька області – по 1 військовослужбовцю;

Командування Медичних сил Збройних Сил України попередило, що згідно з їхнім аналізом, найчастіше хвороба серед військовослужбовців поширювалася під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми.