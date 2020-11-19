Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мають найменший рейтинг недовіри серед українських політиків.

Про це свідчать результати опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року.

Зокрема, відповідаючи на питання, "Наскільки не довіряєте ви таким політикам?» 74% опитаних заявили, що "скоріше не довіряють" і "зовсім не довіряють" Петру Порошенку. Ще 72% висловили недовіру Юлії Тимошенко, і 67% – міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Найнижчі показники недовіри продемонстрували міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков – їм не довіряють лише 36% громадян.

Відзначимо, що, згідно з даними рейтингу, президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 51% опитаних. При цьому дещо менше – 46% громадян – заявили, що повністю довіряють президенту країни.

Відповідаючи на питання "Наскільки Ви задоволені діяльністю установ в боротьбі з епідемією коронавірусу?", 35% опитаних підтвердили, що задоволені роботою Володимира Зеленського, а 60% висловили невдоволення її результатами. При цьому діяльністю міністра охорони здоров'я (так само як і діяльністю спікера) задоволені 33% опитаних, а діяльністю прем'єр-міністра – лише 23%. В цілому, понад половину опитаних висловили невдоволення проміжними підсумками боротьби з COVID-19 політиками, міністерствами і відомствами.

Розділилися думки громадян і щодо оцінки заходів, введених владою для протидії поширення епідемії COVID-19. Зокрема, 48% опитаних вважають їх оптимальними, 24% – зайве м'якими, а 11% – занадто жорсткими.

Опитування проведене з 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Замовник опитування – відсутній. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.