Виникає питання – що ж зупиняє подальший масовий бум електроавтівок. Ймовірно, комусь байдуже на чистіше довкілля, а хтось боїться не доїхати до місця призначення через нібито невеликий запас ходу електрокара. Правда це все чи вигадки – дізнайтесь в новому випуску програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Електроавтомобілі надто дорогі

Зазвичай електромобілі дійсно дорожчі, ніж звичайні авто. Це обумовлено тим, що найдорожче в електромобілі – це батарея. Якщо електрокар коштує приблизно 25 – 30 тисяч доларів, то приблизно третина або чверть з цієї суми – це якраз ціна батареї. Однак, якщо говорити про вторинний ринок вживаних автомобілів, то це спірне питання.

"На сьогодні електричний транспорт трохи дорожчий, ніж звичайний, але ця тенденція іде до того, що у 2024 році вони або зрівняються з ціною, або електричний транспорт буде дешевшим. Усі технології, які з'являються на початку, завжди є дорожчими поки вони не стали масовими", – пояснив електромобільний ентузіаст, футуролог Сергій Вельчев.



Найдорожчою в електромобілі є сама батарея / Фото Mike, Pexels

Міф 2. Які ж електрокари екологічні, якщо виготовлення комплектуючих – "енергозатратне"?

"Не можемо в себе на городі поставити свердловину нафти і виробляти паливо, але ми можемо поставити сонячні батареї на даху і використовувати тільки енергію сонця, аби тільки пересуватися. Це вже залежить від економічної можливості власника і від його світогляду переконань і бажання – залишати брудний світ після себе або ні", – сказав Сергій Вельчев.

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Парадоксально, але перші електромобілі з'явилися раніше, ніж автівки із двигунами внутрішнього згорання. Ще у середині ХІХ століття то французькі, то американські дослідники демонстрували транспортні засоби на електричній або електричній та паровій тязі. Однак перший реальний електромобіль змайстрував німецький винахідник Андреас Флокен. Утім через складність зарядки, нафтове паливо перемогло цю битву. Нафтова гегемонія та її лобі тривали аж до середини 2000-х, коли нарешті стабільно почали виготовляти конкурентні до традиційних автівок електрокари.



Андреас Флокен / Фото Postkarte

Міф 3. Електрокари надто повільні

Зараз ютуб рясніє порівняльними тестами бензинових суперкарів та автомобілів Tesla. І справді, на старті електромобілі не дають фори двигунам внутрішнього згорання. Якщо змагатися на великі відстані, то електрокар програє. І, до речі, із відстанями пов'язаний найбільший страх користувачів і черговий міф.

"Якщо говорити про швидкість на старті, наприклад, з перехрестя або з якої зупинки, то до 50 кілометрів електрокар не їде, а летить", – сказала експертка із транспортних інновацій Марина Китіна.

Міф 4. На електрокарі далеко не заїдеш

Експерти розвінчують цей міф, тому що насамперед вартість подорожі на електрокарі стає в рази меншою.

"Я можу сказати на своєму прикладі, хоч це було дуже давно, але це мій особистий рекорд 4000 кілометрів по Україні я проїхала на Nissan Leaf 14 року. Я скажу чесно, я не мала поганих моментів, якщо можна так сказати. Я просто спланувала свою поїздку, користувалася мапою, зарядок і ніяких незручностей не відчула", – розповіла експертка із транспортних інновацій.



Електрокар чудово підійде для подорожей / (Joenomias) Menno de Jong from Pixabay

Міф 5. Обслуговування та ціна комплектуючих для електромобілів дорогі

Якщо електрокар на гарантії, то його треба обслуговувати кожні 10 тисяч кілометрів, теж саме стосується й бензинових автомобілів.

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"У електромобілі змінюється тільки масло в редукторі приблизно 5 – 6 літрів. Також радять міняти двірники склоочисника, рідину омивача", – зазначив засновник сайту autogeek.com.ua Євген Муджирі.

Міф 6. Батареї електромобілів — вибухонебезпечні

Багато світових аналітиків провели різні експерименти, де порівнювали кількість випадків загоряння електромобілів та автівки з ДВС. Так, електрокари в 11 разів менше мають аварійно небезпечні загоряння у порівнянні із ДВСними автівками.

Якщо ми говоримо про кілометри, то виявлено лише 5 випадків (загоряння – 24 канал) на пройдені електрокарами 1,6 мільярда кілометрів, а в ДВСних – це цифра становить понад 50 випадків,

– зазначила Марина Китіна.

"Загорятись вони можуть з кількох причин: неправильна зарядка, неправильний пристрій для зарядки, неправильний струм", – сказав Євген Муджирі.

Міф 7. Батареї електромобілів недовговічні та небезпечні для довкілля

Усі бренди заявляють, що гарантія на автомобіль, а точніше на батарею, складає 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу.

"Це велика помилка, тому що багато хто думає, що це як батарейка до пульта від телевізора – вона вийшла з ладу, її потрібно змінювати", – пояснив засновник сайту autogeek.com.ua.



Виробники електрокарів дають гарантію на батареї на 8 років / Фото Blomst, Pixabay

Один із прикладів розумного використання вживаних батарей є стадіон "Йоган Кройф Арена" в Амстердамі. Тут у 2018 році реалізована унікальна енергетична система потужністю 3МВт. До слова, цього вистачило б забезпечити струмом кілька тисяч приватних будинків. Найцікавіше, що автономність стадіону, система забезпечення та зберігання енергії працює з використанням 148 нових та використаних раніше батарей електромобіля Nissan Leaf. Уявити тільки скільки усього потребує освітлення в Україні.