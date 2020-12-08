Попри популярність запитів у мережі на коронавірусну тематику, українці у 2020 році цікавилися й конкретними людьми. У категорії "Персона" найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка.

В українському офісі Google склали список найпопулярніших запитів серед користувачів мережі за 2020 рік, повідомляє 24 канал. Читайте також Рейтинг фільмів і серіалів, які українці найчастіше шукали в Google у 2020 році Про кого найбільше шукали у категорії "Персона" білоруського опозиціонера Олексія Навального ;

; новообраного президента США Джо Байдена ;

; самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ;

; російського актора, винуватця смертельної п'яної ДТП Михайла Єфремова ;

; верховного керівника Північної Кореї Кім Чен Ина ;

; російського футболіста, нападника клубу "Зеніт" Артема Дзюбу ;

; наразі чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа;

мера Харкова, який кілька місяців перебуває у німецькій клініці "Шаріте", Геннадія Кернеса ;

; російського пародійного музиканта Моргенштерна ;

; американську співачку та лауреатка премії "Греммі" Біллі Айліш. За якими ще критеріями Google сформували рейтинги запитів найпопулярніший пошуковий запит;

померли у 2020 році;

фільми;

телешоу;

серіали;

покупки року;

книги;

як? чому? що таке? Зверніть увагу Топ пісень 2020 року, які найчастіше шукали наспівуванням Цікаво! Більшість запитів по різних категоріях об'єднує тема коронавірусу. У запиті "що" домінують питання про те, що таке коронавірус, пандемія чи локдаун. На запит "як" українці шукали інформацію, як зробити антисептик чи маску.