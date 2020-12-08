Навальний, Лукашенко, Моргенштерн: хто найпопулярніші персони в Україні за запитами у Google
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Попри популярність запитів у мережі на коронавірусну тематику, українці у 2020 році цікавилися й конкретними людьми. У категорії "Персона" найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка.
В українському офісі Google склали список найпопулярніших запитів серед користувачів мережі за 2020 рік, повідомляє 24 канал.
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Про кого найбільше шукали у категорії "Персона"
- білоруського опозиціонера Олексія Навального;
- новообраного президента США Джо Байдена;
- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка;
- російського актора, винуватця смертельної п'яної ДТП Михайла Єфремова;
- верховного керівника Північної Кореї Кім Чен Ина;
- російського футболіста, нападника клубу "Зеніт" Артема Дзюбу;
- наразі чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа;
- мера Харкова, який кілька місяців перебуває у німецькій клініці "Шаріте", Геннадія Кернеса;
- російського пародійного музиканта Моргенштерна;
- американську співачку та лауреатка премії "Греммі" Біллі Айліш.
За якими ще критеріями Google сформували рейтинги запитів
- найпопулярніший пошуковий запит;
- померли у 2020 році;
- фільми;
- телешоу;
- серіали;
- покупки року;
- книги;
- як? чому? що таке?
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