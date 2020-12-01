1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Понад 31 мільйонів громадян, в усіх регіонах, вийшли заявити про свою позицію: чи підтверджує він чи вона створення незалежної держави Україна. 90,32% людей, які проголосували, відповіли: "Так, підтверджую".

Шлях до незалежності

У холодні зимові місяці Україна часто стає одним із найгарячіших місць світу. Сім років тому в цей день українці зустрічалися на Майдані в Києві та головних площах міст, щоб виказати протест до антилюдського режиму Януковича. 29 років тому в цей день українці також зустрілися, щоб виказати протест антилюдському режиму совєтів.

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Звісно, цей день лише став кульмінацією довгого шляху до незалежності. Тисячі років було багато битв, протестів, підпільної боротьби та інтелектуального просвітництва.

Більше того, вибір між нормальним життям і поверненням у совок не завершується вже 29 років.

Протистояння тривають, як з історичним ворогом, так і всередині суспільства. Зараз часто говорять про тенденцію "бульбашок" – коли люди об'єднуються за спільними ідеями та вважають, що таких як вони більшість. І через це не беруть до уваги погляди й думку інших людей, який насправді є багато і які також дуже важливі.

Манту мочити можна, а одне одного – ні

Українське суспільство просякнуте різними бульбашками. Часом між ними палають запеклі суперечки. Соцмережі й телебачення також докладають чимало зусиль до формування "своїх" бульбашок, нерідко нав'язуючи людям непотрібні чи навіть ворожі ідеї. А іноді цілеспрямовано намагаються налаштувати нас один проти одного, викривлюючи інформаційний простір та насичуючи його руйнівними меседжами, які покликані розхитати суспільний спокій і зосередженість на справді важливому.

За всією цією вибуховою сумішшю думок і поглядів важливо вміти відрізняти корисне від шкідливого. І ніколи не забувати, що за будь-якими поглядами, якими б хибними вони нам не здавалися, стоять люди.

За століття існування української нації ми навчилися дечого дуже важливого. Це вміння об'єднуватися заради порятунку. Що б там не було і хто б в якій бульбашці не застряг, українці своїх у біді не залишають.

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Щоби досягти успіху – ми маємо продовжувати об'єднуватися не лише в питаннях, які стосуються життя та смерті. А підтримувати здоровий глузд щодня. Не довіряти брехунам, не уникати відповідальності за власний добробут, не очікувати, що все може змінити якийсь "мудрий" лідер. Найсильніша наша зброя – це ми самі.

Підтримуймо одне одного і пам'ятаймо: Манту мочити можна, а одне одного – ні!

Джерело: Facebook