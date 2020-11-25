Медведчук, Шарій, Гладковський, Семочко, Шокін – знайомі прізвища? Всі ці привиди "русского міра" або політичної корупції отримують потрібні собі рішення в судах.

І президент Зеленський або знищить цю систему, або ця система знищить його. Хто кого – спробуємо розібратись в новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

До слова Судді, які брехали в деклараціях, вийшли сухими із води: обурливі факти

За останній рік в Україні аномально збільшилася кількість судових рішень проти журналістів, які викривали корупцію та критикували політиків.

В одному зі своїм попередніх ефірів я наводив позитивні приклади, коли Верховний суд скасовував запрограмовані атаки проти журналістів та приймав остаточне рішення про відмову у задоволенні позову.

Зверніть увагу! Серед позивачів, що програли, є такі впливові особи як Арсен Аваков, Олександр Турчинов, Віктор та Олександр Янукович, права рука Авакова Сергія Чеботар, депутат Андрій Іванчук тощо.

Нещодавно Верховний суд захистив журналіста Юрія Бутусова від позовних вимог, які йому висунув авторитет з Дніпропетровської області на прізвисько "Нарік". Тобто Верховний суд в справах, де йдеться про захист честі та гідності, зайняв доволі чітку позицію і він захищає права вираження думок та критику.

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Але до Верховного суду, як то кажуть, ще треба дожити. Часто буває, поки справа дійте до касації, судді нижчих ланок вимотають всі нерви та витрясуть всі кошти. Судді першої та апеляційної інстанції продовжують "штампувати" одіозні, а іноді просто фантастично-абсурдні судові рішення, на оскарження яких потім йдуть роки.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі:

Вважаю, що країна має знати своїх героїв і хочу назвати цих суддів.

Марина Заставенко

► Справа Медведчук проти Кіпіані

Тут відзначилася суддя Дарницького районного суду міста Києва Марина Заставенко. Вона частково задовольнила позов Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу "Справа Василя Стуса".

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Це рішення викликало чимале обурення та мало зворотній для Медведчука ефект, адже книгу про Василя Стуса почали масово купувати українці і це справа неодмінно має отримати продовження у апеляції та Верховному суді.



Книга про Василя Стуса / Фото Vivat

Цікаво, що суддя Заставенко була переведена працювати у столицю після окупації Донбасу, а це є великим подарунком долі, адже могла потрапити кудись у провінцію. І тепер вона, як і багато її колег, приймає потрібні рішення.



Марина Заставенко / Фото "Аргументу"

Володимир Гребенюк

► Справа Гладковський-молодший проти Bihus.info

Тут відзначився суддя Подільського районного суду міста Києва Володимир Гребенюк.



Володимир Гребенюк / Фото Legal High School

Чому його рішення на користь Гладковського дуже неприємно "попахує"? Бо суд визнав неправдивою абсолютну всю інформацію розслідування. Не певні частини, не конкретну інформацію, яка може порушувати права позивача по справі, а саме всю інформацію.

Тобто суддя Гребенюк чітко усвідомлював, що рішення, яке він виніс іменем України, не відповідає постанові пленуму Верховного суду України. Бо в рішенні має бути чітко зазначено, яка саме інформація є неправдивою.

А якщо суд визнав всю інформацію неправдивою, то мало бути зазначено всю цю інформацію, від першої літери розслідування і до кінцевої крапки.

Деталі Справа Гладковського щодо схем в Укроборонпромі: суд визнав недостовірним матеріал Бігуса

На мою особисту думку, це рішення Гребенюка щодо Гладковського є очевидно незаконним і направленим на відбілювання інформації фігурантів гучного корупційного скандалу. Маю надію, що рішення судді Гребенюка буде скасоване апеляцією.

► Олег Назарук проти мене, Сергія Лещенка

Нас знову судив суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк. Гребенюк визнав недостовірним інформацію, яка взагалі мною не поширювалася і суд самостійно, поза межами позовних вимог, трактував певні фрази без наявності реальних доказів по цій справі – і змусив мене це спростовувати те чого я не казав. Абсурд.

Поки одні справи слухаються роками, мою справу суддя Гребенюк поставив у турборежим – розглянув максимально швидко: за 2 місяці провів 3 засідання і так і не дав мені навіть ознайомитися з матеріалами справи.

Це вже третє рішення судді Гребенюка за цей рік проти журналістів. 2 рішення прийнято проти мене і одне проти журналістів Bihus.info. Суддя Гребенюк витримує певну послідовність у свої рішеннях.

Костянтин Приходько, Таміла Писана та Сергій Журба

► Справа Шокіна проти Соболєва

На рівні Київського апеляційного суду її слухала колегія в складі суддів Приходько, Писаної та Журби.

Колишній генеральний прокурор Шокін нагадав про себе під час виборчої кампанії президента США 2020 року і разом з іншими особами почав відверто грати на користь Дональда Трампа, намагаючись знищити репутацію наступного президента США Джо Байдена.

І в рамках свого сценарію Шокін нещодавно отримав потрібне йому судове рішення в Київському апеляційному суді за позовом до екснардепа Єгора Соболєва. Суд апеляційної інстанції визнав недостовірною словосполучення про те що "Віктор Шокін корумпований".

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На мою думку, вказана фраза вирвана із загального контексту і є публічною критикою, яка не підлягає спростуванню. Однак колегія суддів апеляційної інстанції вирішили по-іншому, посилаючись на експертизу, яка встановила: "У Шокіна, все-таки як у правника, у прокурора, нехай корумпованого, нехай залежного, але було хоч якесь розуміння правил".

Зараз це слухається у Верховному суді, але фактично суд заборонив критику публічної особи і це поганий сигнал.

Юрій Мазур

► Семочко проти Bihus.info

Тут відзначився суддя Голосіївського районного суду міста Києва Юрій Мазур.

За одне засідання Мазур задовольнив позов Семочка до журналістів і зобов'язав їх спростувати інформацію про російське громадянство родичів і нерухоме майно ексрозвідника.

Чому? Бо Семочко просто заявив, що не вважає своїх родичів – родичами.

У вересні 2020 за власної ініціативи суд приймає додаткове рішення – про стягнення витрат за проведення експертизи. Учасники судової справи не були присутні взагалі.

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У жовтні 2020 року приватний виконавець за рішенням того ж суду блокує рахунки журналістів та телеканалу попри те, що рішення оскаржено відповідачами, а, отже, не могло набрати законної сили.



Юрій Мазур / Фото "Народные блоги"

Олеся Батрин

► Шарій проти Порошенко

Тут своє слово сказала суддя Печерського районного суду міста Києва Олеся Батрин. Нещодавно Порошенко відчув на власному прикладі, як працює реформована ним судова система. Суддя Батрин задовольнила позов проросійського блогера та лідера партії самого себе Анатолія Шарія до самого Порошенка.

Суддя Батрин визнала недостовірною інформацію про те що Шарій – не український журналіст і що він працює на Росію. Київський апеляційний суд скасував рішення на користь Шарія та у задоволенні позову аргументовано відмовлено.

Однак сам факт, що такі рішення приймаються систематично є поганим дзвінком. І такі приклади можна продовжувати і далі.

Чому так стається

Чому одіозні судові рішення проти журналістів стали практично нормою в сучасній практиці? Для цього є 3 причини.

Перша – після президентських та парламентських виборів 2019 року судді реального боялися зміни та реформування суддівського корпусу . Однак, за рік нічого не відбулося, а скандали з "плівками Вовка" лише підтвердили: що в країні рідко коли щось суттєво змінюється.

. Однак, за рік нічого не відбулося, а скандали з "плівками Вовка" лише підтвердили: що в країні рідко коли щось суттєво змінюється. Друга – більше ніж рік як припинено діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів , яка здійснює оцінювання суддів та їх добір. Водночас Вища рада правосуддя залишилася у старому складі і фактично займається "покриванням" недобросовісних суддів.

, яка здійснює оцінювання суддів та їх добір. Водночас Вища рада правосуддя залишилася у старому складі і фактично займається "покриванням" недобросовісних суддів. Третя причина – Конституційний суд України планомірно знищує антикорупційну діяльність, демонструючи свій статус "держави в державі". Так, скасовано статтю про незаконне збагачення та електронне декларування. Статтю Кримінального кодексу України про постановлення суддею завідомо неправосудного вироку визнано неконституційною.

Це означає, що за будь-які абсолютно неправомірні дії служителів Феміди очікує виключно дисциплінарна відповідальність. Для багатьох суддів це лише підігріло і без того захмарне відчуття безкарності. А отже – вседозволеності.

Довіра суспільства до судової влади постійно зменшується. І ця довіра найменша саме до судів першої та апеляційної інстанцій.

А це означає одне – президент Зеленський має розпочати реальне очищення судової системи від недобросовісних суддів та її перезавантаження. В іншому разі, ця система знищить і його.