Найсмішніші меми тижня: Трамп, Байден або, може, Пальчевський, Україна дізналась про Саріка
Тиждень, що минає, традиційно був наповненим курйозними та кумедними подіями. Найбільше користувачі мережі жартували над виборами в США та їхніми підсумками, проводячи паралелі з українськими реаліями. Також дісталося президенту Володимиру Зеленському за його переписку з російсько-вірменським режисером Саріком Андреасяном. Згадали юзери і про розгромну поразку донецького "Шахтаря".
Як українці голосували на виборах президента США
Від американських виборів президента залежить не лише майбутнє Сполучених Штатів, а і цілого світу, зокрема України. Тому українці у віртуальному світі також віддавали свої голоси. Про це пише 24 канал.
До теми Перемога Байдена: як відреагував президент Зеленський та інші українські політики
Майже кожен українець дуже переживав за результати виборів президента США / Взято з соцмереж
Голосували навіть ті, хто не ходив на місцеві вибори 25 жовтня / Взято з соцмереж
Голосування відбувалося, зокрема, в Києві / Взято з соцмереж
…. і в Козятині / Взято з соцмереж
І, як підсумок, українці віддали перемогу Андрієві Пальчевському, який раніше пролетів зі своєю "Перемогою" на місцевих виборах.
Щоправда, не всі дотримуються такої думки.
Знайшов відгук у думках українців і заклик Трампа припинити підрахунок, оскільки той не погоджується з результатами.
Те, що українці брали участь у виборах президента США, офіційно підтвердив Дональд Трамп-молодший. Він у твіттері опублікував загальносвітову карту, яка нібито ілюструє, що практично весь світ підтримує його батька.
Але судячи з усього, не лише українські користувачі долучилися до творення історії. Свою підтримку також висловлювали у Грузії та російському Барнаулі.
Самі ж американці, коментуючи вибори, згадали про складний та несхожий на інші 2020 рік…
Демократи перемагають… Республіканці перемагають… Життя все одно продовжує мене тр***ти / Фото Reddit
Я б дуже хотів жити не під час великої історичної події прямо зараз / Фото з твіттера
…і голосування поштою, завдяки якому багато штатів, де Трамп лідирував, "пішли" до Байдена.
Не менш активно мережа реагували і на підсумки американських виборів. Оскільки Трампа досі не погоджується з результатами та заявив про незакінчену боротьбу, тож юзери порівняли його з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком.
Після виборів у США прогнозують білоруський сценарій / Взято з соцмереж
Але не лише Біллоруссю жила мережа. Згадали юзери і про стосунок Байдена до України, точніше про його хороші взаємини з офіційними Києвом.
Вітав Байдена з перемогою навіть другий президент України Кучма / Взято з соцмереж
Також розповідають користувачі про українське походження Байдена.
Виявляється, Байден – родом із гетьманського роду / Взято з соцмереж
Натомість американський сегмент інтернету писав про свої фейли. І тут найбільше за всіх дісталося реперу Каньє Весту, який, між іншим, також ішов у президенти. Але у підсумку він набрав лише 57 тисяч голосів або 0,3%.
Зверніть увагу Як реагує світ на перемогу Байдена на виборах у США
А хто такий Сарік? Він убив Еріку?
Не одними виборами в США жив інтернет. Підірвала мережу, зокрема, переписка Президента України Володимира Зеленського з російсько-вірменським режисером Саріком Андреасяном. Річ у тім, що український очільник досить емоційно відреагував на допис росіянина з вірменським корінням.
Останній переконує, що Україна начебто постачала Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі. І сталося це з легкої руки Зеленського – той нібито продав зброю "нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними".
Також Сарік згадав, що вони з Зеленським – знайомі багато років, дружина президента Олена готувала йому чай на кухні, а сам він звав колись Володимира грати в його фільмі. Але тепер все змінилося, коли він побачив "обпалені вибухами фосфорних бомб тіла вірменських дітей".
На усе це український президент відповів, що Сарік повірив фейкам про Україну, яка нікому і ніколи не постачала фосфорні бомби.
У підсумку українські користувачі поцікавилися, хто такий узагалі той Сарік і чому йому вирішив написати президент України. На цьому тлі пригадали і вже знаметий вислів: "Хто вбив Еріку?". Все це, звісно, відобразилося в мемах.
Реакція українців на спілкування Зеленського з Саріком
Актуально Хто такий Сарік Андреасян і чому він поскандалив із Зеленським
Який біль або Іспанський сором по-українськи
З неполітичних новин набільший розголос отримала розгромна поразка донецького "Шахтаря" від гладбахської "Борусії" – "гірники" поступилися із рахунком 0:6. Доливає олії у вогонь і те, що українська команда в попередніх матчах у Лізі чемпіонів мала досить гідний вигляд – перемога над мадридським "Реалом" і нічия з міланським "Інтером".
Тож, користувачі у мережі кажуть, що "Шахтар" уміє дивувати та називають поразку "холодним душем". А Орест Петренко зазначив, що "іспанський сором" – це, коли програє "Шахтар", а соромно "Реалу".
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