Тиждень, що минає, традиційно був наповненим курйозними та кумедними подіями. Найбільше користувачі мережі жартували над виборами в США та їхніми підсумками, проводячи паралелі з українськими реаліями. Також дісталося президенту Володимиру Зеленському за його переписку з російсько-вірменським режисером Саріком Андреасяном. Згадали юзери і про розгромну поразку донецького "Шахтаря".

Як українці голосували на виборах президента США

Від американських виборів президента залежить не лише майбутнє Сполучених Штатів, а і цілого світу, зокрема України. Тому українці у віртуальному світі також віддавали свої голоси. Про це пише 24 канал.

До теми Перемога Байдена: як відреагував президент Зеленський та інші українські політики



Майже кожен українець дуже переживав за результати виборів президента США / Взято з соцмереж



Голосували навіть ті, хто не ходив на місцеві вибори 25 жовтня / Взято з соцмереж





Голосування відбувалося, зокрема, в Києві / Взято з соцмереж

…. і в Козятині / Взято з соцмереж

І, як підсумок, українці віддали перемогу Андрієві Пальчевському, який раніше пролетів зі своєю "Перемогою" на місцевих виборах.

Щоправда, не всі дотримуються такої думки.

Знайшов відгук у думках українців і заклик Трампа припинити підрахунок, оскільки той не погоджується з результатами.

Те, що українці брали участь у виборах президента США, офіційно підтвердив Дональд Трамп-молодший. Він у твіттері опублікував загальносвітову карту, яка нібито ілюструє, що практично весь світ підтримує його батька.

Але судячи з усього, не лише українські користувачі долучилися до творення історії. Свою підтримку також висловлювали у Грузії та російському Барнаулі.

Ключевой штат pic.twitter.com/Rzn0m3NDx1 — La Russie parle (@Russia_calls) November 4, 2020

Самі ж американці, коментуючи вибори, згадали про складний та несхожий на інші 2020 рік…

Me voting in 2016 vs me voting in 2020 pic.twitter.com/EP2xEcCdnJ — Matt Kline (@Matt_Kline25) November 3, 2020

voting in 2016 voting in 2020 pic.twitter.com/BUWJW5CnbN — keely flaherty (@keelyflaherty) November 3, 2020



Демократи перемагають… Республіканці перемагають… Життя все одно продовжує мене тр***ти / Фото Reddit



Я б дуже хотів жити не під час великої історичної події прямо зараз / Фото з твіттера

…і голосування поштою, завдяки якому багато штатів, де Трамп лідирував, "пішли" до Байдена.

mail-in ballots coming to save the midwest right now



pic.twitter.com/9B4HDPlWBB — E‍♂️ (@heylias) November 4, 2020

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Не менш активно мережа реагували і на підсумки американських виборів. Оскільки Трампа досі не погоджується з результатами та заявив про незакінчену боротьбу, тож юзери порівняли його з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком.

А почему Дональд Трамп просто не посадит Джо Байдена чтобы не дать разрушить страну? — Андрей Красников (@realKrasnikov) November 4, 2020

кандидат лукашенко заявил о планах перенести столицу страны из вашингтона в минск pic.twitter.com/pQRnmAyC8n — раян гослинг (@wallesins) November 4, 2020



Після виборів у США прогнозують білоруський сценарій / Взято з соцмереж

Але не лише Біллоруссю жила мережа. Згадали юзери і про стосунок Байдена до України, точніше про його хороші взаємини з офіційними Києвом.



Вітав Байдена з перемогою навіть другий президент України Кучма / Взято з соцмереж

Також розповідають користувачі про українське походження Байдена.



Виявляється, Байден – родом із гетьманського роду / Взято з соцмереж

Натомість американський сегмент інтернету писав про свої фейли. І тут найбільше за всіх дісталося реперу Каньє Весту, який, між іншим, також ішов у президенти. Але у підсумку він набрав лише 57 тисяч голосів або 0,3%.

Kanye realizing only 0.3% voted for him : pic.twitter.com/8sYaWeUua3 — Mohamed Enieb (@its_menieb) November 4, 2020

этот президент пока не разблокирован.у вас недостаточно очков культуры и религии pic.twitter.com/GW4FygVTpv — хвіст.... (@hvist_luska) November 4, 2020

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А хто такий Сарік? Він убив Еріку?

Не одними виборами в США жив інтернет. Підірвала мережу, зокрема, переписка Президента України Володимира Зеленського з російсько-вірменським режисером Саріком Андреасяном. Річ у тім, що український очільник досить емоційно відреагував на допис росіянина з вірменським корінням.

Останній переконує, що Україна начебто постачала Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі. І сталося це з легкої руки Зеленського – той нібито продав зброю "нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними".

Також Сарік згадав, що вони з Зеленським – знайомі багато років, дружина президента Олена готувала йому чай на кухні, а сам він звав колись Володимира грати в його фільмі. Але тепер все змінилося, коли він побачив "обпалені вибухами фосфорних бомб тіла вірменських дітей".

На усе це український президент відповів, що Сарік повірив фейкам про Україну, яка нікому і ніколи не постачала фосфорні бомби.

У підсумку українські користувачі поцікавилися, хто такий узагалі той Сарік і чому йому вирішив написати президент України. На цьому тлі пригадали і вже знаметий вислів: "Хто вбив Еріку?". Все це, звісно, відобразилося в мемах.

Реакція українців на спілкування Зеленського з Саріком

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Який біль або Іспанський сором по-українськи

З неполітичних новин набільший розголос отримала розгромна поразка донецького "Шахтаря" від гладбахської "Борусії" – "гірники" поступилися із рахунком 0:6. Доливає олії у вогонь і те, що українська команда в попередніх матчах у Лізі чемпіонів мала досить гідний вигляд – перемога над мадридським "Реалом" і нічия з міланським "Інтером".

Тож, користувачі у мережі кажуть, що "Шахтар" уміє дивувати та називають поразку "холодним душем". А Орест Петренко зазначив, що "іспанський сором" – це, коли програє "Шахтар", а соромно "Реалу".

- Яким словом описують матч вболівальники Шахтаря?

- Плеать! — Vasyl Voitiuk (@VoitiukVasyl) November 3, 2020

Это я смотрю матч Шахтёр - Боруссия pic.twitter.com/Vlrw0mInKl — overmars11 (@overmars115) November 3, 2020

Шахтёр убивает Реал в гостях, но дома крупно отлетает от Боруссии — Νικ (@niklavr) November 3, 2020

"Шахтар" - команда клятих максималістів: якщо вигравати, то в "Реала"; якщо програвати, то 0-6. — Голєва. (@Helena_Goleva) November 3, 2020

Шахтар вміє дивувати. — Orest (@Zvychainyi) November 3, 2020

"Какая боль..."

Нове пояснення терміну "іспанський сором": це, коли програє Шахтар, а соромно Реалу))) pic.twitter.com/l9hMmjWP5A — Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) November 3, 2020

Боруссия уничтожает Шахтёр со счётом 0:6. Серьёзный удар для горняков во многих аспектах. Больше удивляет, Каштру так ничего и не сумел предложить за весь матч. Во 2 тайме 0 ударов. После разгрома Интера в команде мало что поменялось. Большие сомнения и после этого матча#UCL pic.twitter.com/AxJgI80NoX — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) November 3, 2020