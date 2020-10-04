Упродовж поточного тижня (28 вересня – 4 жовтня) відбулася не одна гаряча подія, над якою активно жартували в мережі. Зокрема, увагу юзерів привернула історія з Козятина, а також фейк про Нобелівську премію для Лукашенка. Не забули користувачі й про прийдешні місцеві вибори.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

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"Я люблю Коз": курйоз із Козятина

У Козятині на Вінниччині трапився вельми курйозний випадок. Тут на перехресті вулиць Незалежності та академіка Павлова хотіли встановити напис "Я люблю Козятин". Однак, пішов дощ, тому роботи не завершили, і зрештою місто прикрасила лише частина знаку – Я люблю Коз".

Згодом відповідна фотографія почала ширитися соцмережами. І за деякий час вона стала справжнім хітом.



Встановлення напису фінансували козятинські підприємці / Скриншот допису з фейсбук-сторінки "ПОГЛЯД – КОЗЯТИН"

Додамо, що поряд із цим знаком місцеві підприємці та меценати мали намір також посадити сквер і облаштувати зону для розваг і відпочинку.

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Лукашенка висунули на Нобелевську премію миру: фейк білоруського держканалу

Білоруський державний телеканал ОНТ оприлюднив новину, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка начебто висунули на Нобелівську премію миру. На переконання так званих журналістів, політик нібито "не допустив анархії, іноземної інтервенції та громадянської війни".

І все б нічого (бо і не на таке можна очікувати від білоруської пропаганди), але насправді ця інформація виявилася фейковою. Раніше про "Лукашенка-миротворця" повідомила сатирична інформаційна агенція "Панорама".

У матеріал мовилося про те, що заявку до Нобелівського комітету направила член президентської ради з розвитку науки, доцент БДПУ імені Максима Танка, кандидат соціологічних наук Галина Коваленко. Вона начебто відзначила високі заслуги президента перед державою.

Цікаво, що Нобелівський комітет начебто заявку Коваленко прийняв. Однак така особа взагалі не працює у БДПУ. Проте її ім'ям підписано деякі новини на "Панорамі".



Новина на Панорамі про висунення Лукашенка кандидатом на Нобелівську премію миру / Cкриншот

Інформацію про Нобелівську премію миру для Лукашенка вже висміяли опозиційні білоруські ресурси. Також вони підкреслюють, що журналісти ОНТ відзначилися "високим професіоналізмом".

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Місцеві вибори – на носі

Вже невдовзі – 25 жовтня – в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Українці до них уже давно готуються, а своїй думки про волевиявлення, як це зазвичай буває, виражають у мемах.

Пропонуємо ознайомитися зі свіжою підбіркою мемів про Місцеві вибори 2020. Згадали юзери як і про агітацію (подеколи незаконну), так і про гроші.

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