Тиждень традиційно був насичений смішними подіями та курйозами. Темами для мемів стали виплати для ФОПів на карантині та поїздка президента Володимира Зеленського у рідний Кривий Ріг. Крім того, українці не оминули увагою "шалені" знижки чорної п'ятниці та кулінарію пресекретарки Юлії Мендель.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Мама! Папа! Кривбас!

Зеленський приїхав на батьківщину у Кривий Ріг та зробив фото за столом із батьками. Це стало ледь не головною темою для мемів у соцмережах, адже на столі знайшли місце і смажена курочка, і салатик з майонезом, і чарочки. Українці не втратили можливість пожартувати про згубні харчові звички президента.

Шостий ведмедик Мендель

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель вирішила покуховарити та спекла шоколадні ведмедики брауні. Дивно, але чомусь саме шосте печиво не вдалось. Користувачі соцмереж знайшли вдалу паралель.



"Шостий ведмедик" та святковий стіл Зеленських / Фото з соцмереж

Виплати для ФОПів

Після нарікань підприємців на карантин влада таки вирішила допомогти бізнесу. В уряді анонсували виплати для ФОПів, які мали б покрити усі збитки.

Так, підприємці отримають аж по 8 тисяч гривень. У соцмережах українці одразу почали думати, куди витратять такі "шалені гроші".

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Чорна п'ятниця

Крім важливих політичних подій, цього тижня практично у всіх магазинах була чорна п'ятниця. Попри карантин, тисячі українців відправились у торгові центри "розривати" знижки.



"Чорна" п'ятниця / Фото "Мемаграм"



"Чорна" п'ятниця в Україні / Фото "Мемаграм"



Чорна п'ятниця / Фото Morozov