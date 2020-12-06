Тиждень, що минає, не обійшовся без курйозних ситуацій, які знайшли своє відображення в мемах. Так, вакцинація на Росії фактично зазнала фіаско – звісно ж, через алкоголь. В Україні з'явився Офіс ока Государєвого. А в Україні локдаун наближається, "казковий" місяць новорічний...

Про найсмішніші меми, які цього тижня надривали животи українцям, розповість 24 канал.

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Зірвана вакцинація або 42 дні – це не по-людськи

На Росії планували розпочати колоти людей "Спутником V", який вони називають вакциною від коронавірусу. Втім, трохи не задалося.

Як виявилося, перед вакцинуванням потрібно утримуватися від алкоголю. Оскільки воно відбувається у два етапи з перервою у 21 день, від алкоголю доведеться утриматися 42 дні дні.

Поки офіційно російська влада цього не розголошує, але маємо підозру, що тих, хто бажає вакцинуватися, на Росії не залишилося. Зрештою, яка різниця від чого вмирати – від коронавірусу чи страшної ломки.

Око Государєво

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора – це "око Государєво". До слова, це вже не вперше, коли вона самотужки "палить" свої ватні погляди.

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Попереднього разу це було з ватними російськими піснями про "дєнь пабєди". Тепер же Венедіктова порівняла очолюваний нею орган з першою прокуратурою, що з'явилася в Російській Імперії часів Петра І.

Саме "оком Госужарєвим" називав себе перший головний прокурор Павло Ягужинський. Якщо з росіянами все зрозуміло, то звідки ж государь в Україні? Це залишається загадкою.

Локдаун наближається

Пам'ятаєте різдвяні свята з походами одне до одного в гості, коляду й святкування в колі друзів і сім'ї? Забудьте! Пандемія коронавірусу обіцяє зіпсувати нам не лише 2020 рік.

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Схоже, початок січня 2021 року запам'ятається нам лише тотальним карантином. Що робити? Залишається лише жартувати в соціальних мережах.

Та все могло б бути ще страшніше. Лише уявіть собі на секунду, що українська влада не вміє комунікувати з суспільством, а про будь-які посилення карантину повідомляє в останню мить. Жахливо, правда ж? Добре, що в нас такого немає.

Та ми, звісно ж, віримо, що все це колись закінчиться. Ну, може, не скоро, можливо, не за наших життів, але колись точно! Жартуємо, звісно. Майте гарний тиждень, і нехай у вашій стрічці будуть лише позитивні новини.