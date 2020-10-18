Прибиральниця Галина вирішить долю Будапештського меморандума. Руслан Фармус Aka "йо*аний цейво, степлєр" балотується в голови ОТГ. Максиму Галкіну виявилося замало кремлівського гобліна. Американець Теофімо Лопес несподівано виявився бандерівцем. Цей тиждень для українців був повним позитивних емоцій.

Найсмішніші меми, з яких ми разом сміялися протягом цього тижня, нагадає вам 24 канал.

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П'ять ЗЕпитань

Володимир Зеленський на початку тижня заявив про проведення всеукраїнського опитування паралельно з місцевими виборами. Втім питання він вирішив озвучувати не одразу, в чому була найбільша помилка. Адже замість нього це почали робити гумористи з соціальних мереж.

Тут стає зрозумілим, що ключове питання, яке досі цікавить всю країну – так хто ж убив Еріку? Згодом президент озвучив справжні п'ять питань, та жарти на цьому не закінчились.

Тут ще більше жартів Хто вбив Еріку та що робити з Аваковим: у мережі пропонують свої "5 питань від Зеленського"

Та, схоже, що всі жарти варто відкинути в бік. Як з'ясувалося, частина питань від Володимира Зеленського не дають спокою українцям протягом багатьох років.

Нашому спеціальному агенту вдалося пробратися на територію, де проводили репетицію всеукраїнського опитування (Увага! Наступні кадри містять спойлери!)

До слова, питання про легалізацію медичного канабісу (наголошуємо: медичного) щойно винесли на опитування, як дехто вже "заштормився" святковим бонгом. Та й навряд це було в медичних цілях.

Історія одного московського клоуна

Побачивши, як українці жартують з анонсованого опитування, такий-собі Максим Галкін вирішив і сам спробувати. Та московський прихвостень не врахував одного – жартувати з українського президента можуть лише українці.

Тож кацапському шуту можемо передати лише одне побажання – шуруй до мамки, Максімка.

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Кандидат, якого ми заслужили

На Прикарпатті в голови Тисменицької ОТГ балотується Руслан Фармус – заступник гендиректора обласного телебачення "Галичина".

Здавалося б, що тут такого – цілком звичайний кандидат балотується від доволі популярної партії. Та був у молодості Руслана Фармуса один епізод, що прославив його на всю Україну. Свого часу його легендарне "су*а, йо*аний степлєр" цитував кожен жартівник.

Руслан Фармус – "су*а, йо*аний степлєр": дивіться відео

Васі не допомогли московські попи

Якщо щось, тут у заголовку наголос на "попИ", а мовиться про Василя Ломаченка. Після втрати народної любові через свої скандальні погляди боксер втратив і чемпіонські пояси. Що ж, можемо лише поспівчувати легенді.

Ми ж з вами не прощаємось, а лише бажаємо веселого завершення вихідних і вдалого початку робочого тижня. Інтерпретуючи слова класика – нехай вибори і політичні незгоди не роблять вам у житті погоди. І наостанок ловіть традиційного котика.