Традиційно минулий тиждень був багатим на різноманітні курйозні події. Більшість із них знайшли відгук у мережі. Так, користувачів понад усе зацікавили інцидент у Харкові, де жінка на джипі впала у річку, нові перли від Лукашенка та танцівниця з київського метра. Але це ще не все. Найцікавіше з інтернету з 19 по 25 жовтня – читайте далі.

Новітня русалонька – харківська

У Харкові жінка на власному джипі потрапила в річку. І, щоби врятуватися, залізла на дах авто. Це власне і підхопили користувачі та зробили її героїнею мему, охрестивши харківською русалонькою, передає 24 канал.

До речі Харківська русалонька, яка втопила джип, виявилася працівницею ДСНС: фото

Чому люди назвали жінку "харківською русалонькою" – порівняння з пам'ятником у Копенгагені / Скриншот "Типичное хТз"

Також люди жартують, що таким чином леді намагалася помити свій автомобіль і пропонують такий випадок занести в Книгу рекордів Гіннеса.

На щастя, з постраждалою все гаразд і вона відбулася лише переляком. Але кумедність ситуації викликають інші речі. По-перше, на задньому склі машини вона причепила знаки – "жінка за кермом" й "за кермом учень". А по-друге, щодо причин падіння машини, то у поліції вважають, що "не обійшлося без темних сил" – різкий маневр, через який авто опинилося у воді, спровокувала кішка.

Як вона пояснила патрульним, коли рухалася, побачила на дорозі кішку. І щоб уникнути наїзду на тварину, скерувала транспортний засіб у бік бордюру. Після чого у автомобіля почався неконтрольований рух, і вже відбулося падіння у воду,

– зазначив речник Управління Патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

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Лукашенко знову смалить

Минулого тижня самоназваний президент Білорусі відзначився двома неоднозначними кроками. Перший стосується коронавірусу – він заявив, що сири є хорошими антиковідними ліками.

Новий перл Лукашенка про лікування коронавірусу: дивіться відео

Одразу ж після такої заяви користувачі згадали, що раніше "Батька" пропонував для лікування COVID-19.



Ліки від коронавірусу за рекомендаціями Лукашенка

Інша подія стосується двох речей, які так званий білоруський президент дуже любить – картоплі та ОМОНу. Провладні ЗМІ Білорусі повідомили, що всю картоплю, яку Лукашенко зібрав у себе на городі, він передав силовикам.

Звісно на це в мережі відреагували миттєво.

омон: ждет квартир

лукашенко: полведра картошки, take it or leave it pic.twitter.com/Der7TRWVo0 — штаны (@Grungydude) October 23, 2020

Половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, он передал ОМОНу.



Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого». pic.twitter.com/oQFyWM2LIP — Мадура О (@ElenaBoroda) October 23, 2020

Следующая зарплата омону валежником. Народ только за. — Solaris (@SolarisAstra) October 23, 2020

Каждый сотрудник ОМОН получил вот по такой книжке с подписью президента. pic.twitter.com/dvEpzOADrY — Gypsynkov (@gypsynkov) October 23, 2020

Як Лукашенко з сином Колєнькою збирав картоплю в 2017 році: відео

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У київському метро з’явилася своя запальна героїня

Минулого тижня відвідувачів столичного метрополітену вразила жінка, яка влаштувала тут яскраві танці з елементами тверку. І все б нічого, але танцівниця була у легкому одязі (холодно ж – 24 канал). І якби на ній ще була медична маска, яку слід вдягати у громадському транспорті під час пандемії COVID-19, питання до неї зовсім не виникали.

Напівоголена жінка запалила київське метро: відео

Загалом вона нікому не заважала та не роздягалася, щоправда була одягненою в коротке біле плаття на тонких бретелях, з-під якого виднілася червона спідня білизна. Але користувачі у мережі не були б такими, якби не прокоментували таку непересічну подію.

"Просто знайти до туалету в київському метро – дуже важко, а пісяти дуже хочеться", "Подругу поперло після приходу, а відео оператор перший раз побачив наріка та пісяє від радості", "Я б на місці пасажирів уважно стежив за кишенями та вмістом сумок", – відзначають українці.

Цікаво, це вже не вперше люди бачать "викрутаси" цієї дівчини. Торік за подібним заняттям її помічали в листопаді та грудні.

Відео активних танців від цієї дами у листопаді 2019 року

Та ж сама жіночка танцює в грудні 2019 року: відео

"Ахах, пам'ятаю цю позитивну даму, вже публікували її", "Твої емоції, коли нарешті погасила п'ятирічний кредит за iPhone 6-S", "Це не та, що танцювала в чорному капелюсі з полями?" Нє, ну а чо, хай танцює", "Норм, молодець. Прикольно". "Внесла трохи позитиву в це вагонне стадо", – додають користувачі.

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Як же без котиків

Ще в літку у мережі зацікавилися роликом із білим котом, який хитає головою в такт музиці. Проте зараз він вийшов на пік своєї популярності. Тепер це кіт, який ностальгує за саундтреками з минулого.

Кіт кайфує під польську музику: відео

Відео, як кіт ностальгує за музикою зі старих фільмів

GTA San Andreas Theme (CJ Ver.) pic.twitter.com/ySYUdc2ub9 — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 18, 2020

Doom Eternal - At Doom's Gate pic.twitter.com/jZR5iTYf24 — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 20, 2020

Котик-фанат старого репу: відео

Rap God pic.twitter.com/15sFx0JLMI — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 16, 2020

Вперше відео з білим котом з’явилося в тіктоці користувача micklagi – там кіт "підтанцьовує" під трек I wanna dance Джонаса Блю. Зауважимо, що це найпопулярніший ролик цього юзера – сьогодні він уже набрав понад 250 тисяч переглядів.

Те саме відео з котом, що стало мемом

Потім кіт з’явився у вигляді гіфки-емодзі на платформі Twitch, його почали використовувати популярні стримери, а в липні відео стало мемом – трек замінили на пісню Гналса Барклі Crazy, а кіт "радів" різним життєвим успіхам, часто досить абсурдним.

Підбірка мемів із котом під трек Crazy

Пізніше це відео запостили в твіттер, де воно і отримало свою популярність. А за деякий час тварина еволюціонувала тепер вона не слухає певного виконавця, а стала просто мемом про музику.

Коли на радіо вмикають ту саму пісню, що і пів години тому – я слухаю одну і ту ж пісню три години поспіль





Поїзд *ламається*, електростанція *вибухає*, вулкан *вивергається*, цунамі *б'є*



Я семирічний слухаю музику про секс, наркотики, зґвалтування та вбивства

Звідки з’явився оригінальний ролик, чий це кіт і рухає він головою самостійно, або ж йому допомагають – невідомо.