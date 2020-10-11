Віктор Медведчук бахнув "Спутніка" – російської бодяги, яку називають вакциною від коронавірусу. Кандидати на місцевих виборах помірялися... рейтингами. Збірна України зазнала трьох поспіль невдач, єдині ліки – гумор. Попри невдачі національної збірної, цього тижня українці точно мали з чого посміятися.

Про найкурйозніші миттєвості тижня, які знайшли своє відображення в мемах, розповість 24 канал.

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У Путіна довші, ніж у Медведчука

Віктор Медведчук навідав свого кума Володимира Путіна в Москві. Та останній настільки боявся бачитися з іншими людьми, що змусив рідного кума перед зустріччю бахнути пальоної бадяги.

У Росії цю бадягу ще називають "Спутніком" – вакциною від коронавірусу. Звісно, жодна зі сторін цього не підтвердила, але є інформація, що Медведчука вштормило знатно.

Невідомому журналісту навіть вдалося спіймати для фото момент, коли Віктор Медведчук вколов собі "Спутніка".

Подейкують, що на самій зустрічі вже Медведчук запропонував і Путіну спробувати цієї бодяги. Та Путін не настільки дурний – не даремно ж він президент. Так, Росії, але все ж президент.

До слова, у мережі вже показали, як диво-вакцина діє на звичайних росіян. Схоже, мозок відшибає повністю.

Тим часом у мережу потрапили дві можливі причини візиту Медведчука. Перша з них більш імовірна – політики просто хотіли помірятися, в кого довші...

Втім не варто виключати й іншу ймовірну причину візиту.

Та якою б не була причина, одне залишаються геть незрозумілим – хто делегував Медведчука з будь-ким про будь-що домовлятися? Відповіді на це питання не знає, мабуть, навіть Путін.

У той час, коли Путін і Медведчук зустрічалися, з'явилася інформація про українських хакерів, які вкрали в росіян 3 мільйони гривень. Кіберзлочинність – це, звісно, погано, але якщо красти в "злапатоїдів", то можна.

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Курйозна агітація

У мережу потрапило фото кандидатів у Верхньогніздичівську сільську раду, які в цей час вдалися до непристойностей. Кандидати, знаючи, що їх фотографують, взялися мірятися рейтингами.

Можна лише уявити, що з ними станеться, коли вони таки виграють вибори.

Кажуть, хороша агітація – це не лише влучне гасло. Воно повинно не повинне не лише чіпати за живе, але й відповідати місцю й ситуації.

Хтось просто не заморочується. Головне – аби зрозумілою мовою.

Подейкують, що найважче балотуватися тим, хто є чинним депутатом. Тут уже не достатньо просто агітувати – потрібно звітувати за те, що ти мав зробити раніше.

Є дуже хитрі кандидати, які намагаються зачепити виборців своїм прізвищем. Ну а що, партії "За майбутнє", яка пропонує своїм виборцям банальний тост, можна ж.

Та якщо ви думаєте, що прізвище Чекотило ставить хрест на ваших політичних амбіціях, ви просто ніколи не чули про наступних двох кандидатів.

Тим часом найсерйозніша проблема виникла на виборах у столиці.

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Невдачі збірної

Цей тиждень також запам'ятався також і найбільшою поразкою в історії збірної України – 7:1 від Франції. Після цього була ще одна – 2:1 проти Німеччини. І це все після вересневої поразки 4:0 від Іспанії.

Та замість того, аби відспівувати "національну дружину" вирішили просто пожартувати. Справді, у такій ситуації допоможе лише гумор.

Та навіть тут є щось позитивне – суперники не могли не відзначити українську легенду, нинішнього тренера національної збірної України Андрія Шевченка.

Сам легенда тим часом позмагався у вмінні помічати очевидні речі.

Та виявляється, буває і дещо гірше, ніж розгромні поразки!

Втім усі поразки – це лише шлях до майбутнього успіху, чого вам і бажаємо. Посміхайтеся і пам'ятайте: у житті достатньо позитивних моментів, аби пропускати повз увагу дрібні невдачі. Вдалого робочого тижня!