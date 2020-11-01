У Вінниці 31 жовтня відбувся "найстрашніший" велопарад 2020 року. Герої із кінофільму "Пила", "Воно" і ще десятки впізнаванних монстрів зібрались на головній площі міста, аби розважити людей.

Традиційний гелловінський велопарад у місті відбувається в шосте. Цьогоріч проїхатись Вінницею виявили бажання до пів сотні людей. В коментарі 24 каналу учасники розповіли, що підбирали образи ретельно, аби виділитись.

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Учасники велопараду проїхались основними вулицями міста. І хоч попри карантинні обмеження подальші святкування довелось скасувати, проте, велосипедисти кажуть, робили це не заради подарунків за найкращий костюм, а щоб підняти настрій оточуючим.

Коли ми їдемо гуртом це наочно показує, скільки велосипедистів в нашому місті і вони всі різні віком та вподобаннями, але вони є, їх багато, це одна спільнота, яка прагне досягти єдиної мети,

– розповіла учасниця велопараду Мар'яна Дерлиця.

На велопараді можна було зустріти графа Дракулу, орки, чумного лікаря, Фредді Грюгера, відьмочок та героя із книги жахів Стівена Кінга

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