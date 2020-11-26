Вашингтон, Пенсільванія авеню, номер 1600. Цю адресу знає чи не кожен американець. За нею розташована резиденція американських президентів – Білий Дім. Її площа становить понад 5 тисяч квадратних метрів. Тут розміщені 132 кімнати, 35 ванних, 412 дверей і 147 вікон.

Цокольний поверх Білого дому відкритий для туристів

Центральний вхід до Білого Дому використовують для візитів особливих гостей, а от північний – відкритий щодня для туристів. За день до резиденції приходять 6 тисяч відвідувачів, про це повідомляє 24 канал.

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Для туристів відкритий цокольний поверх. Там розташовані Зелена, Червона, Блакитна та Східна кімнати, а також гостьова столова.

У Зеленій кімнаті 4-й президент Джеймс Медісон підписав перше оголошення війни проти Великої Британії у 1812 році.

А у Блакитній єдиний раз в історії США відбулося весілля очільника держави. 24-й президент Гровер Клівленд побрався зі своєю нареченою Френсіс Фолсом.



Блакитна кімната / Фото The White House Historical Association

Гостей приймали у Східній кімнаті.

До речі, саме в ній Барак Обама офіційно оголосив про ліквідацію терориста №1 Усами бен Ладена. А у 2012 року невелику сенсацію створила його дружина. Вона вийшла на цокольний поверх особисто привітати туристів.



Східна кімната в Білому домі / Фото Scene Therapy

На цокольному поверсі приймають не лише туристів, а й офіційні делегації з інших країн. А ще тут проходить офіційна церемонія передачі резиденції від одного президента іншому.

Перевезти всі речі президентської родини потрібно лише за 5 годин

Для персоналу резиденції це найскладніший період в роботі, адже саме вони відповідають за переїзд президентських родин. І на це у них лише 5 годин.

За цей час потрібно запакувати речі попереднього господаря Білого дому і завезти та розставити на свої місця речі нового.

Перед резиденцією стоять 2 вантажівки. Одна дивиться на південь, на ній вивозять речі. Інша дивиться на північ, на ній завозять,

– розповів відповідальний за переїзд родини Бушів і Обами Стівен Рошан.

Президент має оплатити переїзд, але не платить за проживання

Проживає родина президента на 2 і 3 поверхах Білого дому. За проживання глава держави не платить, але має оплатити переїзд. А також родина президента відшкодовує витрати на харчування. У резиденції є 5 шеф-кухарів. Втім родина президента може й самостійно собі готувати, адже на 3 поверсі є кухня.

Для цього Мішель Обама навіть саджала зелень і овочі на галявині перед Білим Домом.

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Поки Перші Леді США створюють домашню атмосферу, їхні чоловіки займаються вирішенням державних справ у Західному крилі Білого Дому. Тут розташовані:

відомий всім Овальний кабінет;

кімната для нарад;

ситуативна кімната;

офіс віцепрезидента і глави президентського апарату



Овальний кабінет / Фото Getty images

В кімнаті нарад встановлений великий стіл з 24 стільцями: для президента, віцепрезидента і очільників ключових держдепартаментів. Саме тут у 60-ті роки Джон Кеннеді спілкувався з фахівцями NASA щодо польоту на Місяць, а потім намагався владнати Карибську кризу.

У 2014 році Барак Обама в цій кімнаті радився з представниками Пентагону щодо відповіді на агресію Росії в Україні.

Західне крило Білого дому – центр ухвалення рішень у США

На підвальному поверсі Західного крила розташована відома українцям за американськими блокбастерами Ситуативна кімната.

У ній президент США отримує інформацію від спецслужб. А також саме тут американські лідери телефонують іноземним колегам. Кімната – під особливим протоколом захисту, аби уникнути витоку інформації.

Довідка. У Ситуативній кімнаті в липні 2019 року Дональд Трамп говорив з Володимиром Зеленським. За що отримав згодом процедуру імпічменту.



Барак Обама проводить засідання в Ситуативній кімнаті / Фото пресслужби Білого дому

Над ситуативною кімнатою розташований Овальний кабінет. Тут глава держави приймає представників Конгресу, іноземні делегації, а також підписує важливі державні документи.

До Західного крила веде галерея, в якій розташована кімната для преси. До 2004 року тут не було кавомашин і журналісти приходили зі своєю кавою. Ситуацію виправив голлівудський актор Том Генкс. Він подарував Білому Дому декілька кавових машин, останню – у 2017 році.

Під час Великої депресії в США не було грошей на утримання Білого дому

Загалом утримання резиденції американських президентів справа не з дешевих. Понад мільйон доларів витрачається щороку на відновлення будівлі. Тому що лише білої фарби потрібно понад 2 тисячі літрів.

Втім економити на національній гордості американці не звикли. І лише під час Великої депресії у бюджеті США забракло коштів на Білий дім.

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