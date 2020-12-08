За версією Forbes, канцлерка Німеччини Ангела Меркель стала найвпливовішою жінкою 2020 року. Вона очолює цей рейтинг вже десятий рік поспіль.

Раніше Меркель заявляла, що не балотуватиметься на посаду канцлера у 2021 році. Про це повідомили на сайті Forbes.

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Хто ще у рейтингу

Як і у 2019 році друге місце посіла очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард. А третє — кандидатка на пост віцепрезидентки США за президентства Джо Байдена Камала Гарріс.



Крістін Лагард та Камала Гарріс / Колаж 24 каналу

До рейтингу також потрапили:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (4 місце);

(4 місце); американська телеведуча Опра Вінфрі (20 місце);

(20 місце); головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг (22 місце).

За боротьбу з епідемією

На 32 місці опинилася прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, а на 37 – лідерка Тайваню Цай Інвень. Видання відзначило їхні зусилля у подоланні пандемії COVID-19.

Британська королева Єлизавета ІІ посіла 46 місце. У 2019 році вона була на 40 сходинці. Також у рейтингу:

► на 62 місці – CEO китайської компанії Bytedance, яка володіє TikTok, Келлі Чжан;

► на 69 місці – співачка Ріанна;

► на 72 місці – співачка Бейонсе;

► на 82 місці – співачка Тейлор Свіфт;

► на 92 місці – акторка Різ Візерспун.

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