Я вважаю, що КСУ перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає.

Конституційний суд загнав державу у дуже складну ситуацію своїм останнім рішенням. Спробую уникати політичної оцінки і зупинюсь на деяких юридичних аспектах цього рішення.

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КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації". Це саме та стаття за якою можна було притягати чиновників до кримінальної відповідальності за умисне приховування майна та неподання декларації.

Чому Конституційний суд перевищив повноваження?

Конституційний суд мотивував своє рішення тим, що декларування недостовірної інформації не здатне заподіяти істотної шкоди суспільству, державі, фізичній або юридичній особі, а отже не є аж настільки суспільно небезпечним, щоб вважатись злочином.

Я вважаю, що КСУ у цьому пункті перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає.

Поняття і критерії злочину встановлює не Конституція, а Кримінальний кодекс. І це право Верховної Ради визначати те чи інше діяння суспільно небезпечним та криміналізувати його.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про Конституційний суд України" – Конституційний суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України. Тобто відповідає чи не відповідає норма Кримінального кодексу особливої частини нормі Кримінального кодексу з загальної частини – це не компетенція КСУ.

КСУ повинен вирішувати чи відповідає норма Кримінального кодексу Конституції. Але посилань на статті Конституції, яким не відповідає ст. 366-1 Кримінального кодексу України – в рішенні КСУ немає. Є лише посилання на порушення принципу верховенства права. Тобто, за версією КСУ, наявність в законодавстві кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації – це порушення принципу верховенства права. Навіть не хочу це коментувати.

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І на останок. В Кримінальному кодексі України є чимало злочинів, от скажімо є примушування до вступу у шлюб, за що передбачається до 3-х років позбавлення волі. За логікою КСУ виходить, що, це злочин значно небезпечніший для нашої держави і суспільства, ніж приховування чиновниками своїх статків.