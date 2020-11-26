У НАЗК наполягають на позбавленні волі за брехню у деклараціях
У НАЗК вважають, що за брехню у деклараціях на суму понад 1 мільйон гривень необхідно позбавляти волі. Штраф як різновид покарання не є ефективним. Його можна виплати за гроші, отримані нечесним шляхом.
Позбавлення волі є ефективним способом запобігання корупції. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
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Голова НАЗК Олександр Новіков зауважив, що в Україні ув'язнення за брехню в декларації чомусь вважають занадто сильним покаранням. Однак підлітка можуть на декілька років позбавити волі за невелику крадіжку.
Така позиція є необґрунтованою як із правової, так і з етичної точки зору, та загалом суперечить елементарній логіці,
– наголосив Новіков.
Якщо посадовці усвідомлюватимуть масштаб можливого покарання, це мотивуватиме їх вносити до декларацій правдиві дані.
У яких країнах вже ув'язнюють за брехню у деклараціях
За брехню у деклараціях ув'язненням карають у низці світових країн. Зокрема, Чехії, Польщі, Литві, Латвії, Болгарії, Молдові та Перу.
- У Польщі за брехню у декларації можуть позбавити волі на термін до 5 років.
- У Литві – до 8 років.
- У Перу – від до 8 років.
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