У НАЗК 8 листопада оприлюднили список посадовців, які уникнуть покарання через скандальне рішення КСУ. В агентстві наголосили, що й надалі публікуватимуть інформацію про людей, які подавали неправдиві дані у своїх деклараціях.

НАЗК продовжить роботу над ініціативами, здатними підвищити рівень протидії корупції в Україні. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Однак наразі відповідальності через недостовірні дані у деклараціях уникнуть:

Василь Коротецький – ексочільник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції. Посадовець "забув" задекларувати свої фінансові зобов'язання на понад 9,2 мільйона гривень.

Світлана Балух – головна державна ревізорка-інспекторка Шевченківського відділення Личаківської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області. Посадовиця не задекларувала квартиру, яка коштує понад 1,2 мільйона гривень та дохід чоловіка від продажу майна на суму 6,8 мільйона гривень.

Юрій Шрамко – заступник гендиректора "Укрінмашу". Він не повідомив про фінансові зобов'язання дружини на 6,8 мільйона гривень та сплачені кредитні відсотки на більше ніж пів мільйона гривень.

Ірина Самойленко — спеціалістка відділу переговорів та доступу до ринків управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Не вказала у деклараціях нерухомість, яка коштує приблизно 3,9 мільйона гривень та фінансові зобов'язання на понад 3 мільйони гривень.

Олександр Холін – очільник філії "Укрдержбудекспертиза" у Херсонській області. Чоловік "забув" задекларувати корпоративні права у підприємстві. Розмір його внеску становить понад 5,3 мільйона гривень.

У НАЗК наголосили, що це лише частковий список. Прізвища інших "щасливчиків" опублікують згодом.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд скасував антикорупційну реформу. Відтепер українські посадовці зможуть уникнути покарання за брехню у деклараціях. Детальніше про скандал читати тут.