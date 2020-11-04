Після скандального рішення Конституційного Суду України Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість перевіряти лише суддів. Тепер перевірки чинного та колишнього президентів заблоковані.

Зараз НАЗК має 180 декларацій суддів. Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю DW.

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Заблоковані функції

За його словами, конвенція ООН проти корупції конкретно визначає, що повинен робити орган запобігання корупції:

контролювати дотримання законодавства про конфлікт інтересів;

контролювати декларування;

перевіряти декларації.

Він зазначив, що зараз рішенням КСУ ці функції НАЗК заблокували. Попри це, закон України про судоустрій і статус судів окремо врегульовує те, що декларації суддів повинні перевіряти раз на 5 років.

Ми готуємо наказ про перевірки цих декларацій. Тобто позиція КСУ настільки непослідовна, що ми не можемо нікого перевіряти, крім суддів. Хоча вони ухвалювали це рішення, щоб ми не могли перевіряти суддів,

– зазначив Новіков.

Підтверджена доброчесність

Зокрема, зі 180 декларацій суддів, які має НАЗК, підтвердили доброчесність більшої частини членів Верховного Суду. Лише щодо одного судді встановили неправдиві відомості на кримінал.

"Агентство встановило неправдиві відомості у суддів КСУ. Йдеться про суддю Сергія Головатого, який не задекларував 3,6 мільйона гривень. Також після рішення КСУ НАЗК встановило, що голова суду Олександр Тупицький не задекларував земельну ділянку в Криму", – наголосив очільник НАЗК.

НАЗК не зможе перевірити декларації

Рішення КСУ означає, що тепер НАЗК не зможе перевірити декларації колишнього президента Петра Порошенка і нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

Також НАЗК не зможе реагувати на корупцію на великих підприємствах. Олександр Новіков зазначив, що повідомлення про корупцію в Укравтодорі та Укренергоатомі не розглядали належним шляхом.

Про рішення КСУ: коротко

Судді Конституційного Суду України 27 жовтня 2020 року на закритому засіданні фактично скасували антикорупційну реформу. Своїм рішенням вони дозволили чиновникам та високопосадовцям брехати у деклараціях.

Після засідання РНБО, 29 жовтня 2020 року, яке скликав Президент України Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили.

Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи Зеленського розпустити чинний склад Конституційного Суду.

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