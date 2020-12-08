На момент скасування відповідальності за брехню в декларації НАЗК перевіряли 1 людину з Офісу Президента. Цією людиною був сам Володимир Зеленський.

За кілька тижнів до того, як Конституційний Суд ухвалив своє скандальне рішення, НАЗК попередило керівників держави про можливу перевірку декларацій. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю НВ.

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Чи може рішення КСУ бути пов'язане з перевіркою декларацій в ОП

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела в ОП та антикорупційних органах стверджували, що Конституційний Суд ухвалив скандальне рішення з відома Банкової. І Офіс Президента нібито не протидіяв цьому, тому що у НАЗК були претензії до декларацій деяких його функціонерів.

Новіков не сказав, чи відповідає дійсності ця інформація, але наголосив, що на час ухвалення КС рішення НАЗК проводила перевірку єдиної особи з ОП.

І то не можна сказати, що прямо з Офісу – це президент. Жодного з працівників ОП ми на момент ухвалення рішення КС не перевіряли,

– сказав Новіков.

Зауважимо, що голова НАЗК виступає проти так званого компромісного законопроєкту про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Новіков аргументував це тим, що ухвалений законопроєкт не передбачає позбавлення волі для чиновників, які навмисно не подають декларацію або вказують в ній недостовірні відомості.

Зверніть увагу! Згідно з "компромісним законопроєктом" чиновники тепер можуть відбутися штрафом за багатомільйонні фінансові шахрайські дії, не подавати декларацію взагалі й приховувати майно, набуте нечесним шляхом.

Що передбачає новий закон