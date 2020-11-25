У 4 кварталі 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Батьківщина". Причиною стали порушення, які виявили у фінансовому звіті партії.

НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень. Про це з посиланням на пресслужбу ОАСК повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

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НАЗК виявило порушення у звіті "Батьківщини" щодо звітності її центрального офісу та відповідних регіональних організацій партії, а саме:

відсутність відомостей щодо фінансових зобов'язань перед ТОВ "Фінейт" на 45 тисяч гривень;

перед ТОВ "Фінейт" на 45 тисяч гривень; відсутність звіту організації партії міста Українка;

підписання видаткових накладних про приймання спонсорських внесків особами, що на момент підписання були за кордоном і не могли вчиняти відповідні юридичні дії;

і не могли вчиняти відповідні юридичні дії; виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь осередків у 2017 – 2020 роках, мовиться про донорів Київської міської та Кіровоградської обласної організацій;

на користь осередків у 2017 – 2020 роках, мовиться про донорів Київської міської та Кіровоградської обласної організацій; договори з компаніями на загальну суму у понад 14 мільйонів гривень датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки.

Довідка. Якщо партія усуне причини, які зумовили зупинення фінансування – виплату державних коштів можуть поновити.

Позов "Батьківщини" до ОАСК

У своєму позові до ОАСК партія "Батьківщина" просила скасувати наказ про зупинення державного фінансування та визнати протиправними дії працівників Національного агентства з питань запобігання корупції. Наразі суд вирішує, чи є правові підстави для заходів забезпечення позову та провадження в адміністративній справі.

Це перший випадок застосування такої санкції з моменту запуску НАЗК та запровадження квартального звітування для партій у 2016 році,

– заявили представники ЧЕСНО.

Зверніть увагу! Закон щодо політичних партій в Україні та відповідні положення про аналіз звіту передбачають, що у випадку оформлення звіту із грубим порушенням чи при виявленні недостовірних відомостей – НАЗК може прийняти рішення про зупинення держфінансування.