НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ про е-декларування. Ці справи стосуються ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, глави КСУ Олександра Тупицького тощо.

Через рішення Конституційного Суду робота Національного агентства з питань запобігання корупції практично заблокована. Про це повідомила пресслужба НАЗК у фейсбуці.

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Які справи можуть закрити

Олега Гладковського – колишнього першого заступника Секретаря РНБО;

– колишнього першого заступника Секретаря РНБО; Олександра Тупицького – голови Конституційного Суду;

– голови Конституційного Суду; Олега Ляшка – колишнього народного депутата;

– колишнього народного депутата; Нестора Шуфрича – народного депутата;

– народного депутата; Сергія Тарути – народного депутата;

– народного депутата; Ігоря Насалика – колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;

– колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості; Вадима Новинського – колишнього народного депутата;

– колишнього народного депутата; Антона Полякова – народного депутата;

– народного депутата; Олени Сотник – колишнього народного депутата.

Цим та іншим посадовцям пощастило, адже робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ,

– наголосили в агентстві.

Однак в НАЗК вірять, що в Україні знайдуть шлях для вирішення цієї ситуації.

Що відомо про рішення КСУ