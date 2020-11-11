НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ: яких посадовців вони стосуються
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НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ про е-декларування. Ці справи стосуються ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, глави КСУ Олександра Тупицького тощо.
Через рішення Конституційного Суду робота Національного агентства з питань запобігання корупції практично заблокована. Про це повідомила пресслужба НАЗК у фейсбуці.
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Які справи можуть закрити
- Олега Гладковського – колишнього першого заступника Секретаря РНБО;
- Олександра Тупицького – голови Конституційного Суду;
- Олега Ляшка – колишнього народного депутата;
- Нестора Шуфрича – народного депутата;
- Сергія Тарути – народного депутата;
- Ігоря Насалика – колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- Вадима Новинського – колишнього народного депутата;
- Антона Полякова – народного депутата;
- Олени Сотник – колишнього народного депутата.
Цим та іншим посадовцям пощастило, адже робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ,
– наголосили в агентстві.
Однак в НАЗК вірять, що в Україні знайдуть шлях для вирішення цієї ситуації.
Що відомо про рішення КСУ
- Раніше Конституційний Суд ухвалив зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях та значно обмежив повноваження НАЗК.
- Після цього президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після цього глава держави подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.
- Попри те, що законопроєкт розкритикували в ЄС, президент наголосив, що це найбільш ліберальний шлях для вирішення ситуації.
- До слова, спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував альтернативний законопроєкт.
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