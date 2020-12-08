Національне агентство з питань запобігання корупції виступає проти нового законопроєкту про відповідальність за недостовірне декларування. Глава НАЗК пояснив, що НАБУ у такому випадку перетвориться на орган, який розслідує кримінальні проступки, а не злочини.

Позицію НАЗК щодо нового законопроєкту про декларування пояснив глава агентства Олександр Новіков в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

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НАЗК звернулось до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на цей законопроєкт.

Нас не влаштовує цей проєкт закону тому, що НАБУ розслідує десяту частину проваджень про недостовірне декларування і відповідно перетвориться на орган, який розслідує кримінальні проступки,

– зазначив Новіков.

Та додав, що у такому випадку від бюро "жодних посадок чекати не доведеться".

Що цьому передувало