НАЗК проти нового законопроєкту про декларування: Новіков назвав причину
Національне агентство з питань запобігання корупції виступає проти нового законопроєкту про відповідальність за недостовірне декларування. Глава НАЗК пояснив, що НАБУ у такому випадку перетвориться на орган, який розслідує кримінальні проступки, а не злочини.
Позицію НАЗК щодо нового законопроєкту про декларування пояснив глава агентства Олександр Новіков в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.
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НАЗК звернулось до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на цей законопроєкт.
Нас не влаштовує цей проєкт закону тому, що НАБУ розслідує десяту частину проваджень про недостовірне декларування і відповідно перетвориться на орган, який розслідує кримінальні проступки,
– зазначив Новіков.
Та додав, що у такому випадку від бюро "жодних посадок чекати не доведеться".
Що цьому передувало
- Рада 4 грудня підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. За це проголосували 289 народних депутатів.
- НАЗК розкритикувало документ, адже він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а лише створює для них "санітарні" умови.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков 7 грудня підписав законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності. Після цього документ передали на підпис Володимиру Зеленському.
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