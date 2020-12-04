Комітет з питань правоохоронної діяльності ВРУ 3 грудня подав "компромісний" законопроєкт №4460-д, який передбачає обмеження волі за брехню у деклараціях. НАЗК розкритикувало новий документ, адже він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а лише створює для них "санаторні" умови.

Агентство наголошує, що чиновникам за умисну брехню в деклараціях на більш ніж 1 мільйон гривень має загрожувати позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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"Компромісний" законопроєкт №4460-д комітет із питань правоохоронної діяльності Верховної Ради запропонував 3 грудня після того, як розглянув законопроєкт № 4441 та інші дотичні законопроєкти.

Які зміни внесли у законопроєкт №4460-д

НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації. Однак, за недостовірні відомості на 4000 неоподатковуваних мінімумів (8,4 мільйона гривень) будуть карати обмеженням волі терміном до 2 років.

Тобто, максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва,

– зазначає НАЗК.

Через 6 місяців корупціонер може стати вільним і від цих обмежень. Для цього потрібно буде взяти його на реєстрацію і він лиш час від часу приходитиме до центру.

Яка позиція НАЗК

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що така пропозиція комітету "не відповідає запиту українського суспільства".

Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов",

— зазначив він.

Новіков додав, що НАЗК продовжує дотримуватися єдиної позиції – за умисну брехню в деклараціях на більш ніж 1 мільйон гривень корупціонера потрібно позбавити волі.

Які законопроєкти варто взяти за основу

У НАЗК вбачають, що за основу можна взяти:

законопроєкт Зеленського № 4434;

законопроєкт № 4304, зареєстрований за ініціативи голови Верховної Ради та ще 124 депутатами;

№ 4310-1;

№ 4310.



Законопроєкти про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях / Графіка НАЗК



Законопроєкти про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях / Графіка НАЗК

Зверніть увагу! Робоча група з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації розробила законопроєкт № 4441, який передбачає лише штрафи та громадські роботи для посадовців за брехню у деклараціях чи за її умисне неподання.