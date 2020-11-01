НАЗК відповіло на критичний лист представників Ради Європи та Венеціанської комісії про конституційну кризу в Україні. В Агентстві переконані, що розв'язати її не вдасться, якщо залишити чинним скандальне рішення КСУ щодо незаконного збагачення.

31 жовтня Рада Європи опублікувала лист президента GRECO (Група держав проти корупції) Маріна Мрчели та президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Документ стосується рішення Конституційного Суду України про незаконне збагачення та НАЗК, нагадує 24 канал.

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Національне агентство з питань запобігання корупції 1 листопада опублікувало відповідь на цей лист на своєму офіційному сайті. Там переконують, що швидке відновлення антикорупційної системи в Україні "неможливе за умови незмінності рішення КСУ".

Позиція НАЗК щодо конституційної кризи в Україні

КСУ порушив Конституцію принаймні двічі

Вперше КСУ порушив Конституцію, коли втрутився у повноваження Верховної Ради. Мовляв, кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей – надмірне покарання. Однак визначення того, що є злочином і як за нього карати – це повноваження законодавчої влади.

КСУ своїм рішенням створив ситуацію, коли будь-який закон, який повертатиме кримінальну відповідальність, "чи не автоматично буде вважатися неконституційним".

Вдруге КСУ порушив Конституцію, коли ухвалив рішення щодо положень "Про запобігання корупції", які депутати у конституційному поданні навіть не оскаржували.

Тобто, Конституційний Суд вийшов за межі своїх повноважень, адже розглядати повинен тільки те, про що його просять, а не те, що сам вважає за потрібне.

Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах

Тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденка та Завгородньої, і вони про це знали. Але не заявили про відвід, як мали б зробити.

Натомість просто скасували норми закону, за якими їх могли притягнути до відповідальності. А разом із цим взагалі зупинили роботу НАЗК, чим дозволили уникнути відповідальності тисячам інших службовців.

Рішення КСУ суперечить висновкам Венеціанської комісії

КСУ зазначив, що не можна контролювати декларації та конфлікти інтересів у суддів, як і у всіх інших службовців. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з такого ж питання.

У справі щодо змін до судового кодексу у Вірменії Венеціанська комісія вказала, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів.

Нагадаємо, у Раді Європи розкритикували законопроєкт президента Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду. А Верховну Раду закликали не ухвалювати цей документ. Саме про це мовиться у листі глави Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та очільника Мартіна Мрчели.