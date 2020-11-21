Верховна Рада ще 5 листопада прийняла за основу законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки". У НАЗК переконані, що тепер антикорупційна політика повинна стати пріоритетом усіх державних органів.

Усі державні інституції повинні стати антикорупційними

Антикорупційна стратегія на 2020 – 2024 роки повинна стати пріоритетом для усіх державних органів України. Про це заявив глава Національного агентства зі запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, як пише пресслужба відомства.

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5 листопада, нагадаємо, ВРУ прийняла за основу законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки".

Як наслідок, важливо, щоб усі державні інституції стали антикорупційними, і корупція була неможлива, а бюджет країни економив гроші,

– наголосив Новіков.

За його словами, є прогнози, які свідчать: зекономити можна приблизно 200 мільярдів гривень – завдяки зменшенню кількості "хабарів і відкатів у різних сферах".

Робота НАЗК заблокована

На жаль, як кажуть у НАЗК, через скандальне рішення Конституційного Суду від 27 жовтня робота НАЗК досі заблокована. Відомство не може:

Здійснювати повні перевірки декларацій.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.

Однак у НАЗК вірять, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації.

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