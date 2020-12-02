В Україні досі активно обговорюють наслідки скандального рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування. Зокрема, НАЗК опублікувало результати своєї роботи за 10 місяців, в якому заявило про виявлене незадеклароване майно на майже пів мільярда гривень.

Цього місяця серед пріоритетів Верховної Ради України – відновлення кримінальної відповідальності за умисне декларування недостовірної інформації, наголошує Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Аби знову нагадати, чому важливе відновлення повноважень НАЗК, і показати, який внесок для запобігання та протидії корупції здійснив кожен наш працівник і працівниця – ділимося результатами роботи Агентства,

– підкреслили в НАЗК.

Серед цих результатів є виявлені ознаки недостовірного декларування на 497 мільйонів гривень. Це результати роботи лише за перші 10 місяців 2020 року.

Крім того, Нацагентство запобігання корупції передало правоохоронцям матеріали про незадекларовану інформацію на 900 мільйонів гривень, яку приховала попередня команда НАЗК.



Результати роботи НАЗК за 10 місяців 2020 року / Інфографіка Нацагентства