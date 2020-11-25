Рішення Конституційного Суду розв'язало руки багатьом корупціонерам, адже фактично дозволило брехати у своїх електронних деклараціях. У НАЗК заявили, що правоохоронці вже закрили кілька кримінальних проваджень про неправдиве декларування на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Підставою для закриття справи стало саме рішення КСУ. Про це мовиться на сторінці НАЗК у фейсбуці.

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Правоохоронні органи закрили провадження, адже КСУ визнав статтю 366-1 неконституційною. Загалом з травня 2020 року НАЗК встановило неправдиве декларування у 97 деклараціях. Тепер через рішення КСУ правоохоронці не можуть притягнути винних до відповідальності.

Які справи довелося закрити

НАЗК закрило провадження щодо:

депутата Київської обласної ради Михайла Сіренка (не задекларував майно на суму 15,9 мільйона гривень);

(не задекларував майно на суму 15,9 мільйона гривень); заступника генерального директора держпідприємства "Укрінмаш" Юрія Шрамка (розслідувачі виявили неправдиві відомості на суму 7,5 мільйона гривень);

(розслідувачі виявили неправдиві відомості на суму 7,5 мільйона гривень); ексзаступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергія Ніколайчука (не зазначив свої доходи та видатки на загальну суму 4,1 мільйона гривень);

(не зазначив свої доходи та видатки на загальну суму 4,1 мільйона гривень); першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука (не задекларував майно на суму 711,5 тисяч гривень);

(не задекларував майно на суму 711,5 тисяч гривень); народного депутата України VIII скликання Вадима Нестеренка (не задекларував корпоративні права на 769,8 тисячі гривень).

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо:

колишнього прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Анни Кузьменко (сума неправдивих відомостей – 1,1 мільйона гривень).

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Зауважимо, що після рішення КСУ закрили низку резонансних справ, зокрема проти:

мера Одеси Геннадія Труханова;

колишнього директора Укроборонпрому Павла Букіна;

судді Конституційного Суду Володимира Мойсика;

ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Що відомо про скандальне рішення КСУ? 27 жовтня Конституційний Суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.

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