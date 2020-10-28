НАЗК закриває реєстр електронних декларацій через рішення Конституційного суду
Національне агентство з питань запобігання корупції о 18:00 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій. Це передбачає рішення Конституційного суду.
Дату закриття реєстру електронних декларацій назвав голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі "Українській правді".
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Конституційний суд визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх людей, які отримують зарплату з податків України,
– зазначив Новіков.
За його словами, доступ до реєстру декларацій зникне о 18:00 28 жовтня.
Новіков наголосив, що таке рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли "взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності".
Що передбачає скандальне рішення Конституційного суду
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування неправдивої інформації.
- Відповідно до неї, за неперевірені дані у деклараціях чиновникам і суддям загрожував штраф або кримінальна відповідальність.
- Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною".
- Позов подали нардепи від ОПЗЖ та групи "За майбутнє".
- На рішення вже відреагували в Офісі Президента, НАЗК, СБУ тощо.