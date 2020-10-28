Національне агентство з питань запобігання корупції о 18:00 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій. Це передбачає рішення Конституційного суду.

Дату закриття реєстру електронних декларацій назвав голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі "Українській правді".

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Конституційний суд визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх людей, які отримують зарплату з податків України,

– зазначив Новіков.

За його словами, доступ до реєстру декларацій зникне о 18:00 28 жовтня.

Новіков наголосив, що таке рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли "взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності".

Важливо! Реєстр не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Що передбачає скандальне рішення Конституційного суду