У НБУ розповіли, скільки втратить економіка через локдаун у січні
Нацбанк прогнозує, що через локдаун у січні Україна втратить 0,2% ВВП. Цього разу уряд анонсував не настільки серйозні заборони, як навесні 2020 року.
Однак невизначеність, яка тривалий час панувала навколо локдауну, погіршила ділові очікування бізнесу. Про це під час брифінгу заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє 24 канал.
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За нашими оцінками нові обмеження призведуть до втрат близько 0,2 процентних пункти річного ВВП наступного року,
– наголосив Сологуб.
Окрім того, він зазначив, що втрати на рівні 0,2% НБУ прогнозував ще напередодні карантину вихідного дня.
Що відомо про локдаун в Україні
- Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести в Україні локдаун з 8 до 24 січня.
- Однак якщо ситуація з пандемією коронавірусу в Україні ускладниться, локдаун можуть ввести терміново.
- У "Слузі народу" заявили, що рішення ввести локдаун після зимових свят, адже люди все одно порушували б правила під час святкувань.
- Представники бізнесу, які постраждають через локдаун, отримають компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень.
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