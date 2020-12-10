Нацбанк прогнозує, що через локдаун у січні Україна втратить 0,2% ВВП. Цього разу уряд анонсував не настільки серйозні заборони, як навесні 2020 року.

Однак невизначеність, яка тривалий час панувала навколо локдауну, погіршила ділові очікування бізнесу. Про це під час брифінгу заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє 24 канал.

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За нашими оцінками нові обмеження призведуть до втрат близько 0,2 процентних пункти річного ВВП наступного року,

– наголосив Сологуб.

Окрім того, він зазначив, що втрати на рівні 0,2% НБУ прогнозував ще напередодні карантину вихідного дня.

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