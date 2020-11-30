Національний банк України випустить 2 пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" та "Самійло Величко". Їх виготовлять з нейзильберу та срібла.

Монети введуть в обіг 1 грудня 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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За даними пресслужби, тираж нової монети "Місто Слов'янськ" становитиме 35 тисяч одиниць. На її лицьовій стороні буде зображений номінал 5 гривень, сторожова вежа й козак.

Також там вкажуть назву міста Соляний Тор.



Нова пам'ятна монета / Фото НБУ

Водночас на зворотному боці монети буде герб та архітектурні пам'ятки Слов'янська. Вона матиме діаметр 35 міліметрів.

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Друга срібна монета "Самійло Величко" буде присвячена українському козацькому літописцю. Вона матиме номінал 10 гривень. Тираж цієї монети буде меншим від попередньої та становитиме 3 тисячі одиниць.



Монета "Самійло Величко" / Фото НБУ

На монеті відтворять стилізовану назву "Літопису Самійла Величка". Водночас на її зворотному боці буде зображено дзеркальний абрис козацького профілю та цитату з твору Самійла Величка.

Діаметр цієї монети становитиме 38,6 міліметра.