Нацбанк запускає в обіг нову 10-гривневу монету, присвячену Державній прикордонній службі України. Доступна монета буде вже з 19 листопада.

Монета належить до серії Збройні сили України. Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

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Як виглядає монета:

Аверс: малий державний герб, напис "Україна", емблема ДПСУ, гілля лавра та калини, а також логотип Монетного двору НБУ.

малий державний герб, напис "Україна", емблема ДПСУ, гілля лавра та калини, а також логотип Монетного двору НБУ. Реверс: напис "Державна прикордонна служба", обриси карти країни, символічний прикордонний стовп та композиції, що символізують діяльність прикордонників.



Як виглядатиме нова монета / Скриншот з сайту НБУ

Тираж нової монети – 1 мільйон

Присвячена (монета – 24 канал) правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні,

– мовиться у повідомленні НБУ.

Монету виконали зі сплаву цинку. Тираж – мільйон.