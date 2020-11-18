10 гривень – для прикордонників: НБУ запускає нову монету
Нацбанк запускає в обіг нову 10-гривневу монету, присвячену Державній прикордонній службі України. Доступна монета буде вже з 19 листопада.
Монета належить до серії Збройні сили України. Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.
Як виглядає монета:
- Аверс: малий державний герб, напис "Україна", емблема ДПСУ, гілля лавра та калини, а також логотип Монетного двору НБУ.
- Реверс: напис "Державна прикордонна служба", обриси карти країни, символічний прикордонний стовп та композиції, що символізують діяльність прикордонників.
Як виглядатиме нова монета / Скриншот з сайту НБУ
Тираж нової монети – 1 мільйон
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Монету виконали зі сплаву цинку. Тираж – мільйон.
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