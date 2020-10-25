Інформацію про те, скільки коштувало всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського, оприлюднять у звітах. Однак у "Слузі народу" зауважили, що вартість події була меншою, ніж 100 мільйонів гривень.

Скільки коштувало опитування

Наразі підраховують дані, які отримують під час опитування. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Політик запевнив, що у звіті НАЗК нададуть всю інформація про фінансування опитування.

Сподіваюся, що буде пояснення, звідки взялася цифра в 100 мільйонів. Це набагато менше. Поки ми тільки рахуємо, скільки волонтерів, як пройшов процес, скільки ділянок. Це в динаміці,

– наголосив Корнієнко

Хто оплатив опитування

Лідер партії зауважив, що гроші виділили "донори". За словами Корнієнка, це були представники малого і середнього бізнесу, однак їх прізвища політик не озвучив.

Корнієнко про те, чи проводили опитування діти

Крім цього Корнієнко заперечив, що неповнолітні брали участь у проведенні опитувань. За його словами, підрядник не залучав дітей до події.

Ми завжди були проти цього. Наш підрядник несе за це відповідальність. Думаю, що це або провокація, або самодіяльність, –

зазначив політик.

Також лідер "Слуги народу" відповів на звинувачення щодо того, чи можна було відповідати на питання кілька разів одній людині. Корнієнко наголосив, що порушення бувають, але вони не ставлять під сумнів результати всього опитування.



Питання від президента / Інфографіка 24 каналу

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