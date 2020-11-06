"Не будьте вівцями": скандальні заяви Трампа та поточні результати виборів у США
Голоси в США досі рахують, відрив між кандидатами в ключових штатах зменшується.
Основне станом на північ за Вашингтоном
Дональд Трамп виступив у Білому домі з пресконференцією. Заявив, що демократи фальсифікують вибори і знаходять нові бюлетені за Байдена, а підрахунок "незаконних" голосів слід негайно зупинити. Його опоненти кажуть, що жодних підстав для таких заяв нема.
Рекомендуємо! Трамп чи Байден: що говорять про вибори в США і як зрозуміти, де правда
Деякі впливові республіканці також виступили проти закликів Трампа припинити підрахунок і заяв президента про фальсифікації. Вони вимагають підтвердження цих слів. Серед них і Кріс Крісті, близький соратник президента, який допомагав йому готуватись до дебатів.
Покажіть нам докази. Це розпалювання без інформування, – заявив Кріс Крісті.
Тим часом діти Дональда Трампа закидають республіканцям слабку підтримку президента. Ерік Трамп у твіттері: "Де республіканці? Де ваш хребет? Боріться проти цієї афери! Наші виборці ніколи не забудуть, якщо ви виявитесь вівцями!"
У двох ключових штатах, де лідирує Трамп, відрив різко скорочується. На момент написання цього тексту в Джорджії різниця в 1,800 голосів, в Пенсильванії – у 24 тисячі на користь президента. Натомість в Арізоні, де попереду Байден, відрив зменшується, з підрахунком Дональд Трамп наздоганяє суперника.
Джерело: Facebook
Поділитися новиною