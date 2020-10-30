Олександр Лукашенко заявив, якщо влада Білорусі в майбутньому зміниться, то він готовий їй допомагати. Втечу з країни самопроголошений президент відкидає.

За словами Лукашенка, він не буде триматися за крісло глави держави "посинілими пальцями", однак, опоненти "не дочекаються" заходу його політичної кар'єри. Про це він сказав на зустрічі з колективом МВС Білорусі, передає БЕЛТА.

До слова Лукашенко заявив про терористичні загрози і війну в Білорусі

"Президент ніколи не біг і тікати не збирається. Я прожив достатньо в цьому житті", – заявив самопроголошений президент.

За словами Лукашенка, у країні були й складніші ситуації та пригадав події 90-х років.

"Але ось генерали сидять, які постійно зі мною зустрічалися, бачили, що у мене навіть волосся не здригнулося. Слухайте, у нас було і складніше, в нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки зі всього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", – сказав він.

Довідка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенкові час до 25 жовтня, аби він мирно пішов з посади. Однак цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.